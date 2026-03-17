Jelentős könnyítés az autósoknak

Hétfőtől megszűnt a kényelmi díj a mobilparkolásnál – hívta fel a figyelmet Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán hétfőn.

Az államtitkár emlékeztetett: eddig annak, aki mobiltelefon használatával parkolt, a parkolási díj mellett kényelmi díjat is kellett fizetnie. Az átlagosan 70 forint összegű díj egyes platformokon akár 100-200 forint is lehetett. Az intézkedés éves szinten 3,5 milliárd forintot hagy az autósoknál. Hozzáteszik, az autópályamatricák esetében 2025 szeptemberében törölték el a kényelmi díjat, az első hat hónapban ezzel 1,7 milliárd forintot spóroltak meg az autópályahasználóknak.

A kényelmi díj eltörlésével kapcsolatos egyeztetések megindulásáról 2025 októberében tettek közzé a magyar kormány Facebook-oldalán posztot: