„A malter vége” – a Szőlő utca ügyében vitáztak a képviselők

Miként fordulhatott elő, hogy egymást követően három olyan vezetőt neveztek ki a Szőlő utcai intézet élére, akiknek működése alatt gyermekbántalmazási ügyek történtek? Ezt kérdezte napirend előtt Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője a parlamentben szerdán.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP politikusa szerint a javítóintézetekben elterjedt az erőszak, és a Szőlő utcai ügy a kormány 15 éves politikájának egyik legsúlyosabb kudarca, amit most rendészeti eszközökkel akarnak kezelni.

A malter vége

Gy. Németh Erzsébet, a DK képviselője szerint az állam éveken át eltussolta a Szőlő utcai ügyet.

„A hazugság az Orbán-kormány és a kormánypártok lételeme, olyan, mint a malter. Egyben tartja a »ner« falait, amelyek eltakarják az igazságot az emberek elől. A malter azonban 15 év után szétmállott, elgyengült. Repedés jelent meg a falon, így végre beláthattunk mögé. Ez a repedés a Szőlő utcai javítóintézetben történt borzalmak ügye. A teljes államapparátus, a kormány, az ügyészség, a rendőrség és a propagandagépezetük mindent megtett azért, hogy ne derüljön ki az igazság a Szőlő utcában” – fogalmazott.

Kormányválasz

A kormány jelentősen növelte a gyermekvédelemre fordított forrásokat, szigorította a jogszabályokat és ma lényegesen több, gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt elítélt személy van börtönben, mint korábban – mondta válaszaiban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

„Erről az ügyről azért beszélünk, mert a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítette Juhász Péter Pál különböző bűncselekményeit, és ezért őt letartóztatta. Aztán a rendőrség és az ügyészség folytatta a munkát, nem hagyta abba, újabb embereket gyanúsított meg, újabb embereket helyeztek letartóztatásba. Mentek, módszeresen, folyamatosan, derítették fel ezt az ügyet” – hangoztatta.

A hatóságok folyamatosan dolgoznak az ügy feltárásán, és a kormány nem akadályozta a vizsgálatokat – hangsúlyozta a belügyminiszter helyettese az Országgyűlésben.