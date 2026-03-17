Orbán Viktor újabb információkhoz jut a Barátság kőolajvezeték ügyéről

Szerdán, még a csütörtöki uniós csúcstalálkozó előtt leteszi a kormány asztalára a Kijevbe küldött tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték helyzetéről szóló jelentést – közölte Czepek Gábor a Facebookon. A csoport célja az volt, hogy részletes képet kapjon a vezeték újraindításával és esetleges problémáival kapcsolatban.

Czepek Gábor a videójában arra is utalt, hogy míg a kormány a Barátság kőolajvezeték stabil működésének fenntartásán dolgozik, addig a Tisza Párt nem az ukrán olajbojkottal foglalkozik. Utalt Tarr Zoltán tiszás szakpolitikus Politicónak mondott szavaira, miszerint munkacsoportot hoznak létre annak vizsgálatára, miként lehetne 2035-re leválasztani a Molt az olcsó orosz kőolajról.