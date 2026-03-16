ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
338.69
bux:
120787.85
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A Barátság kőolajvezeték egy szakasza.
Nyitókép: Getty Images / Dmytro Falkovskyi

Brüsszel is állásfoglalt a Barátság kőolajvezeték ügyében

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság egyértelmű jelzést küldött Ukrajnának arról, hogy ütemtervet vár a Barátság kőolajvezeték újbóli működésbe állítására - jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos Brüsszelben.

Az európai uniós tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón a biztos azt mondta: a helyzet hátterében az áll, hogy Oroszország tette működésképtelenné a vezetéket. "Emlékezni kell arra, miért van probléma ezzel a vezetékkel - azért, mert Oroszország lerombolta" - fogalmazott.

A biztos szerint a jelenlegi helyzet nem jelent ellátásbiztonsági problémát az EU tagállamai számára, mivel alternatív energiaforrások állnak rendelkezésre, és a szomszédos országok is segítséget nyújtottak a szükséges ellátás biztosításában. Hozzátette:

az Európai Bizottság javaslatot kíván előterjeszteni az orosz kőolaj importjának teljes tilalmára az Európai Unióban.

Jelenleg ugyan vannak érvényben szankciók, de két tagállam mentességet kapott ezek alól - emlékeztetett. "Minden országnak fel kell készülnie erre a helyzetre. A jövőben nem akarunk energiát vásárolni Oroszországtól" - jelentette ki az uniós biztos.

A sajtótájékoztatón Jorgensen kitért arra is, hogy a közel-keleti konfliktus és annak az energiaárakra gyakorolt hatása újabb nyomást helyez az európai háztartásokra és vállalatokra. Mint mondta, az Európai Bizottság jelenleg azt vizsgálja, miként lehet csökkenteni a lakosság energiaszámláit.

A biztos szerint az EU-nak rövid távon segítséget kell nyújtania a leginkább rászorulóknak, ezért a bizottság azonnali intézkedéseken dolgozik a vállalkozások és a legsebezhetőbb társadalmi csoportok támogatására. Emellett szükség van olyan vészhelyzeti eszközökre is, amelyekkel a tagállamok egy esetleges további romló helyzetben megvédhetik a fogyasztókat és a gazdaságot. Hangsúlyozta:

hosszabb távon szerkezeti változásokra van szükség annak érdekében, hogy az EU csökkentse kitettségét a globális energiapiaci ingadozásának.

Ennek érdekében a a testület az energiaszámlák mind a négy fő összetevőjét vizsgálja: az energia árát, a hálózati díjakat, az adókat és illetékeket, valamint a szén-dioxid-költségeket.

Jorgensen emlékeztetett arra, hogy a 2022-es energiaválság - amely Oroszország Ukrajna elleni háborújának következménye volt - lehetőséget adott Európának arra, hogy megszüntesse történelmi függőségét az orosz energiahordozóktól.

Mint mondta, Európa most ismét stratégiai döntés előtt áll: vagy továbbra is a globális energiapiacok ingadozásának lesz kiszolgáltatva, vagy saját kezébe veszi energiajövőjét. A biztos szerint ehhez több, Európában termelt tiszta energiára, erősebb és jobban összekapcsolt villamosenergia-hálózatokra,

jól működő energiapiacra és a villamosítás kiterjesztésének felgyorsítására van szükség.

Üdvözölte továbbá a villamosenergia-hálózatokra vonatkozó uniós csomaggal kapcsolatban elért előrelépést, amelynek gyors elfogadását sürgette. Megjegyezte: az intézkedések hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez, az árkülönbségek mérsékléséhez a tagállamok között, valamint az árak ingadozásának csökkentéséhez.

Kezdőlap    Külföld    Brüsszel is állásfoglalt a Barátság kőolajvezeték ügyében

európai unió

orosz olaj

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miközben Trump szétzúzza a világrendet, Ursula von der Leyen kiszervezi a hátországa újabb tagját

Az Európai Unió közel kerülhet egy szabadkereskedelmi megállapodás lezárásához Ausztráliával, miután évek óta tartó tárgyalások után a folyamat a végső szakaszba lépett – jelezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy uniós vezetőknek írt levélben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 20:55
2026. március 16. 20:03
×
×