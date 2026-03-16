Orbán Vikor: a Tisza párt segítene Ukrajnának

Daniel Freund a Tisza párt március 15-i rendezvényén vett részt – írja az Index. Az egyik újságíró azt tudakolta tőle: „hogyan tudja Magyar Péter megvédeni az ukránokat?”

A német politikus erre azt válaszolta: „Úgy, hogy engedi Ukrajna finanszírozását és katonai támogatását. És szerintem meg kell szabadulnunk a fosszilis energiától, főleg, ha az orosz fosszilis energia.”

Orbán Viktor szerint a képviselő „nem mond nekünk újat”.

Azt állította, hogy a Tisza Párt ukránbarát kormányt akar, és a brüsszeli követeléseket teljesítene. „Ezt itt mindenki tudja” – jegyezte meg a kormányfő.