2026. március 16. hétfő Henrietta
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke az MCC felújított nagyváradi képzési központjának avatóünnepségén tartott panelbeszélgetésen 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Balázs: a Tisza beismerte, hogy leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról

ELŐZMÉNYEK

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke megerősítette a Politico című lapnak, hogy a Tisza Párt „rákényszerítené” a magyar olajvállalatot, hogy váljon le az orosz olajról – olvasható a Fidesz-KDNP kampányfőnökének, a miniszterelnök politikai igazgatójának hétfői Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs a bejegyzés kommentmezőjében közölte: a Tisza Párt alelnöke elismerte a brüsszeli lapnak, hogy leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Tarr Zoltán nyilatkozata rávilágít, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyaránt abban érdekeltek, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról – tette hozzá.

A politikus úgy vélekedett, hogy az orosz-ukrán háború, az „elhibázott brüsszeli szankciók” és a közel-keleti helyzet miatt energiaválság küszöbén áll Európa. Zelenszkij „Magyar Péterrel egyeztetett módon” pedig most vette olajblokád alá hazánkat – állította.

Felhívta a figyelmet: ha a magyar kormány nem vezetett volna be védett árat az üzemanyagra, a magyar családoknak és vállalkozásoknak kellene megfizetniük az „ukrán zsarolás” árát.

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat
Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Hamarosan Magyarországon is gyomrunkon vág minket az iráni háború

Hamarosan Magyarországon is gyomrunkon vág minket az iráni háború

Az iráni háború miatt megugró energiaárak idővel az európai élelmiszerárakat is felhajthatják. Elemzők szerint ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az energia és a műtrágya drágulása végül a szupermarketek polcain is megjelenhet – derül ki a Politico cikkéből.

Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!

Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!

A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 16:09
Meghalt Mészáros Ernő
2026. március 16. 15:12
Dúró Dórát kihallgatta a rendőrség
