Orbán Balázs: a Tisza beismerte, hogy leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról

Orbán Balázs a bejegyzés kommentmezőjében közölte: a Tisza Párt alelnöke elismerte a brüsszeli lapnak, hogy leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Tarr Zoltán nyilatkozata rávilágít, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyaránt abban érdekeltek, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról – tette hozzá.

A politikus úgy vélekedett, hogy az orosz-ukrán háború, az „elhibázott brüsszeli szankciók” és a közel-keleti helyzet miatt energiaválság küszöbén áll Európa. Zelenszkij „Magyar Péterrel egyeztetett módon” pedig most vette olajblokád alá hazánkat – állította.

Felhívta a figyelmet: ha a magyar kormány nem vezetett volna be védett árat az üzemanyagra, a magyar családoknak és vállalkozásoknak kellene megfizetniük az „ukrán zsarolás” árát.