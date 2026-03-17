Ingyenes közlekedés: nem csak az öregségi nyugdíjasoknak jár a kedvezményes utalvány

Elkezdődött az Ellátottak utazási utalványának kézbesítése, amire több mint 300 ezer, 65 év alatti nyugdíjas jogosult. Az utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utazási utalványt március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.

Az Ellátottak utazási utalványa korlátlan számú díjmentes utazásra jogosít a helyközi közlekedésben, továbbá az érintettek 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg vele a vármegye- és országbérletet.

Sokan azonban nem is tudnak arról, hogy a kedvezmény nemcsak az öregségi nyugdíjasokra vonatkozik, hanem más ellátásban részesülő csoportok számára is elérhető – hívta fel a figyelmet a heol.hu.

A jogosultak körébe tartoznak:

öregségi nyugdíjban vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (például a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegély, egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék, EGT-állam jogszabályai vagy egyezménye alapján megállapított öregségi nyugdíj)

özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülők

rokkantsági ellátásban részesülők, akik 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, vagy egészségi állapotuk a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 30 százalékos

rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban vagy a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülők

külföldről hazatelepült magyar állampolgárok, akik külföldi nyugellátásban részesülnek

nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személyek.

gyám és a gyámolt személy, gondnok és a gondnokolt személy

gyermekvédelmi nevelőszülők és a gondozásukban lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek.

Fontos információ, hogy a jogosító ellátás folyósításának szüneteltetése esetén is jár a kedvezményes utazási utalvány. Szintén figyelni kell arra, hogy 2024. március 1-jét követően nem az utalványon olvasható, korábbi tájékoztató szerinti kedvezmények vehetők igénybe és az utalvány hátoldalán lévő bélyegzőhelyek is elvesztik funkciójukat. Az utalvány pótlása vagy cseréje díjmentesen kérhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni, ha:

a külföldről nyugellátásban részesülő hazatelepült magyar állampolgár nyugellátásra való jogosultsága megszűnik vagy folyósítása szünetel

részére magyarországi szolgálati idő alapján egyezményes nyugellátást állapítanak meg

a magyarországi tartózkodási helye megszűnik.

A gyám, gondnok és nevelőszülő köteles jelezni, ha tisztsége megszűnik, vagy ha az utalványon feltüntetett személy már nem áll a gondozásuk alatt. A bejelentési, hiánypótlási űrlapot ezen a linken lehet letölteni.