2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Nyitókép: Pixabay

Egy lány kapta rajta a kukkolót – videó

Édesapa lépett, miután lánya kamerát vett észre egy nyilvános női mosdóban.

Egy édesapa tett bejelentést február végén a rendőrségen, mivel az M4-es autóút egyik pihenőjének női mosdójában a lánya egy nem éppen odaillő kamerát vett észre. A lány elmondta az apjának, hogy amikor belépett a női mellékhelyiségbe, egy idegen férfi állt ott, bocsánatot kért, majd gyorsan távozott. Azt csak pár perccel később vette észre, hogy valaki egy kamerát szerelt a falra, ami az illemhelyet pásztázza.

Közben ismét megjelent az ismeretlen férfi a mosdóban, majd rövid idő elteltével kapkodva kocsiba ült és elhajtott a pihenőből. Amikor a sértett apja bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon.

Értesítették a rendőrséget, és a gyors adatgyűjtés és elemzés meg is hozta a várt eredményt. Pár óra alatt azonosították a 49 éves K. Tamást, akit abonyi otthonában fogtak el, majd előállították a Ceglédi Rendőrkapitányságra.

A lakásában tartott kutatás során a nyomozók több, a cselekményhez köthető eszközt foglaltak le: a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, a felszereléséhez szükséges eszközöket, valamint laptopokat és a férfi mobiltelefonját is – derül ki a police.hu híréből.

A kukkoló részletes vallomást tett. Elismerte, hogy ő helyezte el a kamerát a mosdóban, majd elmondta, hogy tette mögött egyfajta betegség áll, ami ilyen cselekedetekre ösztönzi.

A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal visszaélés miatt folytat büntetőeljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen.

(A nyitókép illusztráció.)

rendőrség

kamera

mosdó

m4-es autóút

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója
Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Aggódik a védelmi miniszter: Magyarország szomszédja olyan fegyverre tett szert, ami az egész régióra veszélyt jelent

Aggódik a védelmi miniszter: Magyarország szomszédja olyan fegyverre tett szert, ami az egész régióra veszélyt jelent

A koszovói kormány szerint a Szerbia által Kínától beszerzett szuperszonikus levegő-föld rakéták nemcsak Koszovóra, hanem az egész balkáni térségre fenyegetést jelentenek, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre - közölte Ejup Maqedonci koszovói védelmi miniszter.

Nem talál magára a forint: vegyesen indult a kedd a devizapiacon

Nem talál magára a forint: vegyesen indult a kedd a devizapiacon

Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után.

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

2026. március 17. 08:22
Fokozott ellenőrzést rendeltek el egész Budapest területére – itt az indoklás
2026. március 17. 07:23
Deutsch Tamás: az Európai Unióban a magyar modell a sikeres
