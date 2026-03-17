Sziklás szuperföldet találhattak a NASA TESS nevű műholdjának segítségével, a bolygó a TOI-1080 b nevet kapta – írta meg a HVG.

A bolygóra a TOI 1080 kódjelű vörös törpecsillag körül találtak rá, amely kozmikus értelemben a Naprendszer szomszédságában van, hiszen 83 fényévre található. Az égitestet a 2018-ban útnak indított, exobolygókat kereső műhold az alapján azonosította, hogy milyen változást okoz a fényben az, ahogy elhalad egy égitest a csillaga előtt – olvasható a cikkben.

A mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem kutatóinak vizsgálata alapján a TOI-1080 b bolygó sugara körülbelül 1,2-szerese a Földének, míg tömege a becslések szerint kisebb, mint 10,7 földtömeg – írja a HVG cikke. A planéta 3,97 nap alatt kerüli meg a csillagát, amelyhez nagyon közel van, 0,027 csillagászati egységre. Mivel a bolygó a gazdacsillag lakható zónájában kering, a tudósok szerint szén-dioxidból, vagy pedig egy sűrű, oxigénben gazdag rétegből álló légkörrel rendelkezhet. Ezzel kapcsolatban a tudósok további kutatásokat terveznek végezni.

Hozzáteszik, hogy a földi teleszkópokkal végzett későbbi megfigyelések megerősítették, hogy a fény változását valóban egy, a csillag előtt elhaladó bolygó okozta. A TESS munkája során 200 ezer csillag fényét vizsgálja, amelyek viszonylag közel vannak a Naphoz. Ezeknél mintegy 7900 olyan objektumot talált, ami exobolygó lehet, ezek közül 759-et erősítettek meg ilyen planétaként.