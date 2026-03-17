2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Nyitókép: Unsplash

Elfehérednek a rendszámok ettől a módosítástól

Infostart

A plug-in hibrid autók tulajdonosainak le kell cserélniük zöld rendszámukat.

Legkésőbb 2026. november 30-ig vehetnek részt a forgalomban zöld alapszínű rendszámmal az 5P és az 5N környezetvédelmi kategóriába sorolt járművek, a rendszámukat így le kell cserélni. Körülbelül 40 ezer jármű érintett – írta meg a Villanyautósok.hu szakportál.

Ezekbe a kategóriákba azok a plug-in hibridek tartoznak, amelyek az 5P kategória esetében akkumulátorról legalább 25 kilométert, az 5N kategória esetében pedig akkumulátorról legalább 50 kilométert tudnak megtenni. Az érintettek választhatnak, hogy új betű-szám kombinációt kérnek, vagy pedig szeretnék megtartani az eredetit. Amennyiben a régi karaktereket tartanák meg, akkor kétszer is be kell menni a Kormányablakba, de a megoldás előnye, hogy az autópálya-matricán, egyéb helyeken nem kell módosítani a rendszámot – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, amennyiben a fehér rendszámot új betű-szám kombinációval kérnénk, összesen 18 060 forintot kell fizetnünk. Ez a két rendszámtábla 11 475 forintos, az új forgalmi engedély 6000 forintos, és a szélvédőre ragasztható regisztrációs matrica 585 forintos költségéből áll össze. Emellett a rendszám módosítása az autópályamatricán 1470 forintos költséggel jár. A matricához kapcsolódó ügyintézésnél be kell mutatni a kapott ellenőrzőszelvényt, a forgalmi engedélyt, és a rendszámcsere tényét igazoló okiratot. Az ügyintézést személyesen, illetve videochat útján is el lehet végezni.

Ha pedig megtartanánk a régi betű-szám kombinációt, akkor a fehér alapszínű rendszámtábla legyártása 16 605 forintba kerül, és legfeljebb 2 hét alatt készül el. Ilyen esetben kétszer be kell mennünk a Kormányablakba. Az új rendszám átvételekor minden esetben azonnal le kell adni a régit, így a parkolási kedvezményekre rögtön elveszik a jogosultság. Ugyanakkor a többi kedvezmény (mentesség a gépjárműadó, a cégautó-adó, a vagyonszerzési illeték és a regisztrációs adó alól) a környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódik, így a november 30-i határidőig a rendszám színétől függetlenül járnak. Mint a cikkben olvasható, 2027. január 1-től Budapesten egyébként is megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása, bár vidéki városokban még fennmaradhat a kedvezmény.

„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól
Egy németországi vizsgálat szerint a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jelentősen magasabb annál, mint amennyi a gyári értékek alapján várható lenne. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a különböző autómárkák „szívesen kommunikálnak” nullával kezdődő értékeket száz kilométeren, és arról is részletesen beszélt, hogyan zajlanak ezek a mérések. Kiemelte, hogy az eltéréseket egy újfajta mérési módszer bevezetése okozza.
Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel" fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni" olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Franciaország hétfő este bejelentette, hogy megerősíti közel-keleti katonai jelenlétét és csapásmérő képességét és nyolc hadihajót, két helikopterhordozót és egy repülőgép-hordozót vezényelnek a térségbe.Közben sorra utasítják vissza az országok a részvételt Donald Trump Hormuzi-szorost biztosítani készülő katonai koalíciójában, amellyel kapcsolatban az elnök úgy nyilatkozott ma a Fehér Házban, hogy nem mindenki lelkesedik a tervekért. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while air traffic returns to normal around one of the busiest international transit hubs.

