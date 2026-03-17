Mint a rendőrség által közölt beszámolóban olvasható, és a menetrögzítő kamera felvételén látható, a személyautó az Előzni tilos! hatálya ellenére a kanyarodósávban, a záróvonalat átlépve előzte meg az előtte haladó civil szolgálati gépkocsit. A járőrök megállították és ellenőrizték az okmányokat. Kiderült, hogy a kocsinak nincs kötelező felelősségbiztosítása, ráadásul a forgalomból is kivonták.

Az egyenruhások előállították a tetten ért sofőrt a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra, és gyorsított eljárás keretében a szabálysértési hatóság két hónapra eltiltotta a járművezetéstől, valamint pénzbírsággal sújtotta.