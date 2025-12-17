Új igazgatót neveztek ki a Szőlő utcai javítóintézet élére

December 18-i hatállyal Nick Jánost nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának – tájékoztatta a Telexet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Ahogy írták, Varga László Balázs intézményvezető megbízatását december 17-én szerdán visszavonták.

A javítóintézetek irányítás és felügyelete december 10-től a büntetés-végrehajtási szervezethez került, az országos parancsnok felügyelete alá. Mostantól a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka nevezheti ki a javítónevelő intézetek igazgatóit. Ő nevezte most ki Nick Jánost.

Varga László Balázst alig egy hete nevezték ki az óbudai Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézet igazgatójának; leváltása után Juhász Péter politikai influenszer közölte, feljelentést tesznek ellene.