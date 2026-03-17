2026. március 17. kedd
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump meglepő kijelentéssel vázolta célját a bajban lévő Kubával kapcsolatban

A Fehér Házban adott interjút újságíróknak az amerikai elnök, számos más kérdés mellett Kubáról is kérdezték.

Donald Trump azt mondta, „megtiszteltetés” lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát.

„Akár felszabadítom, akár átveszem – azt hiszem, bármit megtehetek vele – fogalmazott az amerikai elnök, „bukott államnak” nevezve Kubát, amelynek „nincs pénze, nincs olaja, semmije sincs”, ugyanakkor egy „gyönyörű sziget”.

Trump számos témát felölelő sajtótájékoztatóján tett kijelentései egy súlyos kubai gazdasági és energiaválság közepette hangzottak el – erről és a hétfői országos áramszünetről, amely az elektromos hálózat ismételt összeomlása miatt következett be, itt írtunk részletesen, szakértői elemzéssel.

Washington az elmúlt időszakban jelentősen növelte a nyomást Havannára. A Trump-kormányzat blokkolta a Venezuelából érkező olajszállításokat, és vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek energiát exportálnának Kubába. A kubai kormány szerint a sziget három hónapja nem kapott olajszállítmányt, ami súlyos energiahiányhoz és áramkimaradásokhoz vezetett.

A nyomás fokozódott azután, hogy az Egyesült Államok januárban Caracasban őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit később az Egyesült Államokba szállítottak. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb szövetségese és fő olajszállítója volt.

Mindeközben Washington és Havanna hivatalos tárgyalásokat is folytat a kétoldalú viták rendezéséről. A New York Times értesülése szerint az Egyesült Államok a tárgyalások során jelezte a kubai félnek, hogy Washington egyik célja a kubai elnök távozása a posztjáról, bár a lépések meghatározását a kubai vezetésre bízná. Miguel Díaz-Canel kubai elnök szerint viszont a párbeszédnek „az egyenlőség, a szuverenitás és a politikai rendszerek kölcsönös tiszteletének” elvein kell alapulnia.

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Sötétbe borult Kuba: 11 milliós lakossága ismét áram nélkül maradt

Harmadszor sújtotta országos áramszünet a 11 milliós lakosú Kubát az utóbbi négy hónapban.

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

2026. március 17. 09:56
Több mint 400 halott, legalább 260 sebesült – esti ima idején ért találat egy kórházat Afganisztánban
2026. március 17. 08:58
Öngyilkos merénylőkre gyanakszanak – sokan meghaltak egy robbanássorozatban Nigériában
