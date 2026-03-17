Donald Trump meglepő kijelentéssel vázolta célját a bajban lévő Kubával kapcsolatban

Donald Trump azt mondta, „megtiszteltetés” lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát.

„Akár felszabadítom, akár átveszem – azt hiszem, bármit megtehetek vele – fogalmazott az amerikai elnök, „bukott államnak” nevezve Kubát, amelynek „nincs pénze, nincs olaja, semmije sincs”, ugyanakkor egy „gyönyörű sziget”.

Trump számos témát felölelő sajtótájékoztatóján tett kijelentései egy súlyos kubai gazdasági és energiaválság közepette hangzottak el – erről és a hétfői országos áramszünetről, amely az elektromos hálózat ismételt összeomlása miatt következett be, itt írtunk részletesen, szakértői elemzéssel.

Lapértesülés: a kubai vezető eltávolítása lehet Trump célja Az amerikai elnök sajtótájékoztatója után a New York Times arról számolt be, hogy Washington célja a kétoldalú tárgyalásokon Miguel Díaz-Canel kubai elnök hivatalból történő eltávolítása. A Times négy, a tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy az amerikaiak jelezték a kubai tárgyalóknak, hogy Díaz-Canelnek mennie kell, de a következő lépéseket a kubaiakra bízzák – írta a Reuters

Washington az elmúlt időszakban jelentősen növelte a nyomást Havannára. A Trump-kormányzat blokkolta a Venezuelából érkező olajszállításokat, és vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek energiát exportálnának Kubába. A kubai kormány szerint a sziget három hónapja nem kapott olajszállítmányt, ami súlyos energiahiányhoz és áramkimaradásokhoz vezetett.

A nyomás fokozódott azután, hogy az Egyesült Államok januárban Caracasban őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit később az Egyesült Államokba szállítottak. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb szövetségese és fő olajszállítója volt.

Mindeközben Washington és Havanna hivatalos tárgyalásokat is folytat a kétoldalú viták rendezéséről. A New York Times értesülése szerint az Egyesült Államok a tárgyalások során jelezte a kubai félnek, hogy Washington egyik célja a kubai elnök távozása a posztjáról, bár a lépések meghatározását a kubai vezetésre bízná. Miguel Díaz-Canel kubai elnök szerint viszont a párbeszédnek „az egyenlőség, a szuverenitás és a politikai rendszerek kölcsönös tiszteletének” elvein kell alapulnia.