A példakép nyomdokain – itt a Forma–1 új Ayrton Sennája?

A Mercedes 19 éves olasz pilótája, Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Kínai Nagydíjat. A második helyen brit csapattársa, George Russell végzett, míg a harmadik Lewis Hamilton lett, aki először ért el dobogós helyezést a Ferrari színeiben. Kimi Antonelli az F1 történetének második legfiatalabb futamgyőztese lett, és Giancarlo Fisichella 2006-os malajziai győzelme után húsz évvel hozott újra első helyet Olaszországnak a sorozatban.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, nagyon úgy tűnik, hogy Kimi Antonelli rálépett példaképe, a háromszoros világbajnok Ayrton Senna útjára. Mintha predesztinált lett volna ez a siker, hiszen a brazil legenda is a második teljesen szezonjában, 1985-ben szerezte meg az első futamgyőzelmét, amikor az idény második, nagyon emlékezetes, esős versenyén, a portugáliai Estorilban zárt elsőként a Lotusszal. Aztán Ayrton Senna még további 40 futamgyőzelmet ünnepelhetett 1994-es haláláig. Nos, Kimi Antonelli brazil példaképéhez hasonlóan egy fekete autóval – még ha nem is aranysárga sisakkal a fején – leutánozta a nagy előd teljesítményét. Ugyancsak a második teljes szezonjában és szintén a második futamon ért révbe.

Vámosi Péter szerint Kimi Antonelli „hozta a kötelezőt”, miután a melbourne-i idénynyitón győztes George Russellnek technikai gondjai voltak az időmérőn, melyet így a 19 éves olasz pilóta húzott be, és egyben történelmet is írt, hiszen ő lett minden idők legfiatalabb pole pozíciósa. A szakíró szerint könnyen elképzelhető, hogy a szezon közben látunk még olyan szoftverhibákat, mint most George Russell esetében, mert új autóknál új beállításokkal ez egyáltalán nem meglepő.

A Mercedes a 2026-os szezon első két futamán kibérelte az első két helyet, de a Ferrari ott van mögöttük, igaz, a maranellóiak egyelőre inkább csak a rajtnál és a versenyek legelején „tudnak bekavarni”.

Hosszabb távon úgy fest, verhetetlen a Mercedes, amely máris 98 pontos a konstruktőrök összetett versenyében, és 31 pontos előnyre tett szert a Ferrarival szemben.

Ami a közeljövőt illeti, március 29-én rendezik a Japán Nagydíjat Szuzukában, majd a közel-keleti konfliktus miatt egészen május 3-ig Forma–1-es futam nélkül maradnak a rajongók. A nem várt szünetben lesz dolguk a csapatoknak bőven, köztük a csapatvilágbajnoki címvédő McLarennek is, amely nem szerzett pontot Kínában, miután Lando Norris és Oscar Piastri sem tudott elrajtolni két különböző technikai probléma miatt.

Több csapatnak is jól jön majd a szünet

Vámosi Péter szerint érdemes figyelni a Forma–1 vezetőségének, illetve a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közleményének a megfogalmazására, ugyanis a bejelentés szerint elhalasztották a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat. Ugyanakkor arra számít, hogy idén valószínűleg nem pótolják ezeket a versenyeket, mert egyszerűen nem teszi lehetővé a nagyon sűrű versenynaptár. A motorsportol.hu főszerkesztője szerint ez csak egy kommunikációs fogás volt, mert „stratégiailag így jobban nézett ki a lemondás”, és lehetett lebegtetni egy kicsit, hogy talán lesz pótlás.

A szakíró szerint a szünet a legjobban az Aston Martinnak, a Cadillacnek és a McLarennek jön majd a Japán Nagydíj után. Főleg előbbi két csapat van nagy gondban, hiszen az idei első két futamon csak a Cadillac és az Aston Martin pilótái nem szereztek pontot. Vámosi Péter szerint az Aston Martin mérnökeinek „újra kell gondolniuk az akkumulátor elhelyezését”.

Már korábban érkeztek aggasztó hírek arról, hogy veszélyben van az Aston Martin pilótáinak az egészsége a kormánykeréken keresztül érkező extrém rezgések miatt. A Kínai Nagydíjon is több felvételen látszott, hogy Fernando Alonso az egyenesekben elengedi a kormányt, hogy „legalább addig ne rázza szét a lelkét az autó”. Vámosi Péter szerint

az egész csapatnak „fel kell kötnie a gatyáját”, mert ilyen autóval biztos nem lehet végigversenyezni egy szezont.

A Cadillac rossz szereplésére annyi mentség lehet, hogy mégiscsak egy újoncról van szó. A szakíró az ő teljesítményükkel kapcsolatban úgy fogalmazott, rendben van, hogy „biztonsági jelleggel megpróbáltak végigmenni az eddigi futamokon, de egyelőre ez nagyon erőtlen” szereplés tőlük. Valtteri Bottas egyébként nem ért célba Ausztráliában.

Vámosi Péter szerint a Mercedes motorral versenyző csapatok közül eddig a Williams okozta a legnagyobb csalódást. Az eddigi 2 megszerzett pontot „nagyon kellemetlen” teljesítménynek nevezte. A McLaren sanghaji szereplésével kapcsolatban pedig azt mondta, bajnokcsapatként „megengedhetetlen”, hogy egyik pilótájuk sem tudott elindulni, ráadásul két teljesen más hibából kifolyólag történt meg ez a csúfság a címvédő Lando Norrisszal és Oscar Piastrival.