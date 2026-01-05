Magyar Péter: a Tisza Párt el akarja kerülni a régi ellenzéki hibákat

„2024-ben elkezdődött valami Magyarországon, 2025-ben pedig átszakadt egy gát a magyar emberekben” – jelentette ki Magyar Péter, aki szerint 2026-ban a magyarok vissza fogják venni a hazájukat.

Hangsúlyozta, hogy 2024 márciusában állami támogatás és párt nélkül, egymaroknyian indultak, de fél évvel később már fej fej mellett álltak a több mint 15 éve kormányzó Fidesszel, azóta pedig minden hónapot megnyertek, és ma már Magyarország legszervezettebb politikai közössége. Szerinte ők jártak a legtöbbet vidéken, és ők tették meg a legtöbb kilométert.

„A Tisza közössége készen áll a kormányváltásra és a rendszerváltásra”

– emelte ki.

Magyar Péter élesen bírálta Orbán Viktor hétfő délelőtti évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottakat, többek között sérelmezve, hogy ott nem esett szó a magyar emberek mindennapjairól. „A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor tartja” – ígérte Magyar Péter.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök az elbukott uniós forrásokról sem beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatón. Azt is leszögezte, hogy a Tisza a béke pártja, és a leendő Tisza-kormány „a béke kormánya lesz” – idézi szavait az Index. Kijelentette azt is, hogy a Tisza nem támogatja a sorkötelezettség visszaállítását, semmi olyan döntést, ami segíti az illegális migrációt, de Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem.

Ígéretek

Magyar Péter kifejtette, hogy ők a külföldi cégek helyett a magyar vállalatokat fogják az első sorba sorolni, az oligarchák helyett pedig a becsületesen dolgozó magyar embereket. Valamint a Tisza-kormány az értékálló nyugdíjakért, az euró bevezetéséért, a magyar emberek érdekeinek védelméért fog dolgozni, és csökkenteni fogják az áfát az egészséges élelmiszerek, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek esetében. Vitatkozás helyett pedig párbeszédet, bizonytalanság helyett békét fognak hozni.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Tisza Pártban nem osztogatnak pozíciókat, és el akarnak kerülni régi ellenzéki hibákat, ezért nem állítanak fel árnyékkormányokat, de a fő területek kulcsszakértőit ismertetik még a választások előtt, így az is ki fog derülni, hogy melyik minisztérium élére ki lesz az esélyes. „A Tisza-kormányban nem lesznek csúcsminisztériumok, de önálló minisztériumot kap az oktatás és a kultúra is” – tette hozzá Magyar Péter.

Azt ígérte, a következő napokban, hetekben újabb szakembereket fognak bemutatni például a gazdaságfejlesztés, a külügy, az oktatás és az igazságügy területén. Várhatóan január végén mutatják be a kormányprogramot. Magyar Péter azt is elmondta, hogy

február közepén hagyják majd jóvá a jelölteket, és ekkor válik nyilvánossá a Tisza Párt listája is.

A kampány finanszírozására a választóktól kérnek pénzt választókerületenként is. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy minden jogszabálynak megfelelően járnak el. „Nem fogunk vizuális környezetszennyezést elkövetni” – jelentette ki Magyar Péter, utalva arra, hogy nem lesznek óriásplakátjaik, csak az ingyenes helyeken fogják használni, emellett önkéntesek fognak szórólapokat, valamint a párt újságját osztogatni.

Magyar Péter elárulta, több mint száz bejelentést kaptak gyermekvédelemben élőktől, ott dolgozóktól is. Gyermekvédelmi szakemberek és jogászok fogadják ezeket a bejelentéseket. Ahol akut helyzet van, értesítik a hatóságokat. „A politikai felelősség már a jelentés elhallgatása és eltitkolása miatt is megáll. Egy normálisan működő, európai országban egy ilyen jelentés, ilyen gyermekbántalmazások kiderítése után egy napig sem maradhatna a miniszterelnök” – vélekedett a Tisza Párt elnöke.

Gazdasági kérdések

Egyebek mellett beszélt arról is, hogy az ő kormányuk „mindenféle védőpajzs” nélkül akar kormányozni. Szerinte nem lenne pénzszűkében a magyar gazdaság, ha nem lopnának el mindent. Az euró bevezetése kapcsán pedig – Kármán András részéről – elhangzott: „Hiszünk abban, hogy a magyar gazdaság sokat tudna profitálni az euró bevezetéséből. A gazdaság ezer szálon kötődik az eurózónához, nagy szükség van arra a hitelességre, kiszámíthatóságra, amit az euró tudna jelenteni”.

Az első 100 napban három fókusza lesz a gazdaságban Tisza Pártnak, ha kormányra kerül. Kármán András szerint az első ilyen, hogy minél hamarabb felszabadítsák az uniós forrásokat. Szintén kiemelt prioritás az adó és nyugdíjprogram megvalósítása, valamint jogszabályba öntése. A harmadik pont pedig a költségvetés teljes átnézése és áttervezése – hangzott el egyebek mellett.