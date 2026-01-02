ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 2. péntek
Parent is holding her little girls arm and is about to use violence. Representing child abuse and domestic violence.
Nyitókép: simarik/Getty Images

A bántalmazó sokszor áldozatnak mutatja magát – ingyenes kézikönyv a szörnyű jelenségről

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Semmibevétel, figyelmen kívül hagyás, összezavarás, lekicsinylés, a gyermek mint eszköz használata, megfigyelés technológiai eszközökkel; számtalan formája van a bántalmazásnak, az abúzus nemcsak fizikai erőszak lehet – hívja fel a figyelmet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen. Az egyesület most új kiadványával a segítőknek és a bántalmazottaknak is szeretne segítséget nyújtani.

Kutatások szerint Magyarországon élete során minden ötödik nő szenved el testi vagy szexuális erőszakot partnere részéről, és 200 ezer fölött van azon nők száma, akik jelenleg is bántalmazó párkapcsolatban élnek.

A NANE Egyesület A bántalmazás piramisa című könyv segítségével azt szeretné elérni, hogy a laikusok és a segítők egyaránt megértsék és átlássák a bántalmazás jellemzőit.

Wirth Judit, a könyv társszerzője az InfoRádióban elmondta, a kiadvány áttekintést és segítséget ad, használható megfontolásokat nyújt azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásai lehetnek a tartós, visszatérő, rendszeres bántalmazásnak egy áldozatra nézve, hogyan jelenhet meg esetében a trauma vagy akár a poszttraumás stressz rendellenesség, milyen tünetei lehetnek ennek, és hogy hogyan lehet jól segíteni egy traumatizált érintettnek.

A kiadvány kitér a kényszerítő kontrollra, a bosszúzaklatásra vagy a gazdasági erőszakra is, bemutatja, hogyan épül ki a bántalmazás rendszere, melyek a bántalmazó stratégiái és milyen módszerekkel tartja fenn ezt a toxikus rendszert.

„A bántalmazók gyakran hazudják azt, hogy ők az áldozatok, azt a stratégiát követik, hogy támadnak, tagadnak és önmagukat állítják be áldozatként. Ezt érdemes mindig ellenőrizni, kinek növekszik a gazdasági hatalma ahelyett, hogy csökkenne a kapcsolatban, ki az, aki rendelkezhet a másik idejével, energiáival, és ki az, aki joggal fél” – sorolta.

A NANE nőjogi szakértője szerint a kiadvány a segítőknek és bántalmazottaknak egyaránt támpontokat ad.

„Az áldozatoknak joguk van tudni, hogy milyen segítséget, intézményi reakciót várhatnának el joggal. Az feltétlenül járna nekik, hogy ne őket hibáztassák az ellenük elkövetett erőszakért, és hogy a védelmet hogyan lehet megvalósítani, mi az, amit egy jó segítő tud csinálni, és ha nem jó segítséget kapnak, azt is azonosítani tudják.”

Hozzátette: változtatni az áldozatoknak sokszor nincs lehetőségük, hiszen egy bántalmazott nem cserélhet le például egy hivatali dolgozót, de legalább tudni fogja, hogy nem vele van a baj, hanem a segítség szakszerűtlen – mondta Wirth Judit.

