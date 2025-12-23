ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd Viktória
Egy megterített ünnepi asztal sült húsokkal, köretekkel.
Nyitókép: Unsplash

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.

A karácsonyi vendéglátás során kiemelten fontos, hogy az ízek és hagyományok megőrzése mellett az élelmiszerbiztonsági szempontokat is maradéktalanul érvényesítsük. Ennek támogatására a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Oktatási Programja idén is összeállította a legfontosabb élelmiszerbiztonsági iránymutatásokat.

„A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mindig kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztókat, vásárlókat a mindennapi életben hasznos tanácsokkal lássa el. Így most, karácsony előtt azokat a slágertermékeket próbáltuk összefoglalni, amik élelmiszerbiztonsági szempontból kockázatosak lehetnek” – mondta az InfoRádióban Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese.

A magyar konyha egyik karácsonyi klasszikusa a halászlé. Mindenképpen fontos, hogy a halat megbízható, ellenőrzött helyről vásároljuk – szögezte le az elnökhelyettes.

Ha egész halat vásárolunk, figyeljünk rá, hogy a szeme, pikkelyei tiszták, nem nyálkásak-e, és mindenképpen fontos, hogy a hűtőben, 0 és 2 Celsius-fok között tartsuk.

Az is fontos, hogy a halászlét legalább 10 percig forrásban tartsuk, és utána pár órán belül elfogyasszuk, a maradékot pedig evés előtt forraljuk újra vagy fagyasszuk le – sorolta.

Helik Ferenc a tojásos ételekről is beszélt, hangsúlyozva, hogy kiemelten fontos a szalmonella elkerülése, ezért mindenképpen hőkezelt ételt állítsunk elő.

A süteménytésztát nyersen ne kóstolgassuk, ne adjuk a gyerekeknek, csak és kizárólag sütés után együk meg.

Az elmúlt években divatossá vált egészben sült pulyka kapcsán az elnökhelyettes kiemelte, hogy fontos a töltött madarat legalább 180 fokon, 3,5-4,5 órán keresztül sütni és mindenképpen ellenőrizni, hogy teljesen átsült-e a hús. Ezt is célszerű frissen fogyasztani, a maradékot pedig lefagyasztani vagy ismételt hőkezelés után az asztalra tenni. Helik Ferenc szerint ezeket a tanácsokat betartva elkerülhető, hogy bármilyen probléma felmerüljön a karácsonyi menü elfogyasztása után.

„Nyers húsok esetén alapvető, hogy ha csomagolva vásároltuk, akkor a fogyaszthatósági idő lejárta előtt használjuk föl, ha pedig a hús nem csomagolt termék, akkor maximum 24-36 órát tartsuk a hűtőben, megfelelő hőmérsékleten, lehetőleg 4 Celsius-fok alatt”

– jelentette ki a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese.

Készételeknél is azt szokta javasolni a hivatal, hogy lehetőleg aznap vagy legkésőbb másnap fogyasszuk, utóbbit természetesen ismételt hőkezelés után, a problémák elkerülése érdekében – tette hozzá Helik Ferenc.

nébih

élelmiszer-biztonság

halászlé

hús

hal

karácsony

helik ferenc

pulyka

nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal

