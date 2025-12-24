Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Az elmúlt évtizedekben teljesen átalakult a karácsonyi ebédek és vacsorák menüje – mondta Bíró Lajos séf az InfoRádióban.

„Megmaradtak a hagyományos ételek is, például a hal, de már nem biztos, hogy mindig rántott pontyot, halászlevet vagy marinált halat eszünk” – jelentette ki. A halászlé is átalakult, lehet például készíteni korhely hallevest, vagy akár marseille-i hallevest kétféle kagylóval, rákkal a hal mellett. Mint mondta,

habár az alapanyag, így hagyományosan szentestére a hal megmaradt, de mindenki a saját kedvencét teheti be a karácsonyi menübe.

Bíró Lajos a várható étkezési trendeket is igyekezett megjósolni. Véleménye szerint a töltött káposzta megmarad, azt nem kell félteni. Elmesélte, náluk a családban szenteste mindig halászlé volt rántott ponttyal. Utóbbiból a maradékot hagymás, olajos, ecetes lében megmarinálták, a halászlé maradékából pedig halkocsonya lett 25-én reggelre, de ebédre már töltött káposzta volt, netán tyúkhúsleves, sült kacsa, tört krumpli és őszibarackbefőtt. A séf hangsúlyozta,

ugyan visszaszorultak ezek a hagyományos ételek, a lényeg, hogy karácsonykor a család jól érezze magát, és mindenki azt főzze, amit nagyon jól tud, nem érdemes új dolgokkal kínlódni.

A karácsonyi étkezések során azonban az egyik legfontosabb szabály a mértékletesség, hiszen még a legfinomabb falatokból sem lehet büntetlenül túl sokat enni.