female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Próbálta eldobni a drogot a rendőr láttán a fiatal, de elkésett

Infostart

Az érdi rendőrök egyetlen mozdulatból látták egy százhalombattai parkolóban, hogy valami nem stimmel.

Egy százhalombattai áruház parkolójában figyeltek fel a rendőrök a napokban két fiatalra, akiknek a viselkedése az egyenruhások közeledtével látványosan megváltozott. A rendőrök közeledtére egyikük hirtelen egy átlátszó zacskót dobott a földre.

A járőrök nem haboztak, intézkedtek ellenük. Hamar kiderült, hogy az elhajított csomagban 18 darab Canapuff nevű, akkumulátoros e-cigaretta-tartozék lapult – írja a police.hu.

A 20 éves Sz. Máté hátizsákjából egy fehér boríték is előkerült, amiben egy elektromos cigaretta lapult. Persze ez pontosan olyan volt, mint a korábban eldobott csomagban lévők. A készülékhez egy ismeretlen összetételű folyadék is tartozott, szívókával ellátva. Sz. Máté elismerte, hogy korábban marihuánát fogyasztott, továbbá azt is, hogy az e-cigarettában található folyadék kábítószert tartalmaz, amelyet szintén használt.

Társa, a 19 éves K. Máté ruházatának átvizsgálásakor az alsóneműjéből került elő egy „CUBA” feliratú parfümösdoboz, amiben zöld kábítószergyanús anyag, két növényi gumó és egy dohányőrlő volt. K. Máté a járőröknek elmondta, hogy néhány órával korábban ő is marihuánát fogyasztott.

A rendőrök mindkét fiatalt előállították a kapitányságra, a droggyorstesztjük pozitív lett. Az Érdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytatja az eljárást a szabadlábon védekező gyanúsítottak ellen.

A nyitókép illusztráció.

