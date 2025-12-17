ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke beszédet mond a párt rendezvényén a budapesti a MOM Sport rendezvényközpontban 2024. július 6.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Feljelentést tett a NAIH a tiszás adatszivárgás miatt

Infostart

A büntetőfeljelentéssel párhuzamosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból adatvédelmi eljárásokat is folytat.

Büntetőfeljelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Párt adatbázisait érintő feltételezett adatvédelmi incidens, valamint az abból származó személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt – számolt be róla a nepszava.hu.

A feljelentés azt követően történt, hogy a hatóság kedden megjelent a Tisza Párt irodájában.

A Péterfalvi Attila vezette hatóság szerint személyes és különleges adatok kerültek nyilvánosságra, két honlapon váltak hozzáférhetővé olyan adatok, amelyek közzététele miatt a rendőrséghez fordultak.

Emellett több adatvédelmi hatósági eljárást is hivatalból folytatnak: az egyikben azt vizsgálják, hogy a Tisza Párt megfelelő intézkedéseket alkalmazott-e adatbázisai védelme érdekében, egy másik pedig azokra a médiaszolgáltatókra terjed ki, amik cikkeikben linkelték a kiszivárgott adatokat megjelenítő térképet, vagy felhasználták az így nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat. Ám amikor a NAIH bűncselekménynek nevezte a személyes és különleges adatok felhasználását, a lapok eltüntették cikkükből a térkép linkjét.

Magyar Péter ennek kapcsán novemberben felhívást intézett a NAIH vezetőjéhez, mondván „most van itt az idő, hogy bizonyítsa: a hatóság nem Orbán Viktor szolgája, hanem a magyar polgárok védelmezője”.

Kezdőlap    Belföld    Feljelentést tett a NAIH a tiszás adatszivárgás miatt

