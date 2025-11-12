Jön az „ebadó” az egyik magyar városban – íme, a részletek

Ebrendészeti hozzájárulást kell fizetniük jövőre a Szigethalmon élő kutyatulajdonosoknak.

„Ez az ebrendészeti hozzájárulás valójában nem egy adó; a törvény hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy ezt kivessék. Mi eddig ezt nem tettük, most viszont javasolták a kollégáim a bevezetését, mivel rengeteg probléma volt a kutyákkal kapcsolatban” – mondta az InfoRádióban Fáky László, Szigethalom polgármestere.

A településvezető elmondta, a törvény írja elő azt is, hogy mit lehet a hozzájárulás címén kiszabni.

Évi 6 ezer forint lehet az ebadó összege, ám ha valamilyen különösen veszélyes fajtáról van szó, akkor 20 ezer forint is lehet.

Megjegyezte, mivel ez engedélyköteles, így a legtöbben valószínűleg az alap összeget fogják fizetni.

Fáky László leszögezte: az önkormányzat feladata az ebek összeírása. Ezt korábban is megtették már, és később is lesz rá példa. Azt is elmondta, hogy akinek ivartalanított kutyája van, az mentesül a hozzájárulási kötelezettség alól. Legutóbb 3 éve volt összeírás, és az akkori lajstromban mindössze 280 olyan állat szerepelt, ami ivaros.

A polgármester szerint mentességet kapnak többek között a munkakutyák, segítőkutyák, valamint a magyar kutyafajták is. Hangsúlyozta,

„ha valaki megnézi a törvényt, akkor láthatja, hogy valójában leginkább a szaporítókat érinti”.

Fáky László azt is kijelentette, hogy az ebrendészeti hozzájárulásból befolyt pénzt csak ebrendészeti célokra lehet fordítani, például ivartalanításra, vagy akár azoknak a kutyáknak a gondozására, amelyek gazda nélkül maradtak, és a továbbiakban az önkormányzat viseli gondjukat.

Szigethalom polgármestere szerint nem kell attól tartani, hogy lesznek olyanok, akik inkább szabadon engedik, elzavarják a kutyájukat, csak hogy ne kelljen fizetniük, lévén ivaros állatai jellemzően a tenyésztőknek, szaporítóknak van, valamint az olyanoknak, akik kiállításokra, versenyekre hordják az ebüket, mivel úgy tudja, ilyen eseményeken ez feltétel.

Az ebrendészeti hozzájárulást 2026-tól kezdve kell Szigethalom lakóinak fizetnie.

A településvezető megjegyezte, első körben a kutyák összeírását kell elvégezni. Ehhez igénybe vették a PetVetData adatbázisát is, hiszen ebben településenként megnézhető a nyilvántartás, bár meglátása szerint ez igen kevéssé hasznos, hiszen az adatok nem éppen naprakészek, olyan állatok is szerepelnek a mikrochipes listában, melyek akár már évek óta nem élnek a városban, nem lett frissítve az állapotuk.