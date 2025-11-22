A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A hétvégén kiterjedt havazás érte el az országot, különösen a Dunántúl déli részét és a hegyvidéki területeket. Az Útinform tájékoztatása szerint Baranya és Tolna vármegyében, valamint a Mecsekben jelentős mennyiségű, tapadó hó hullott, helyenként 15–20 centiméteres hóréteg alakult ki. A Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun déli felében 5–12 centiméter hó borítja az utakat, míg az Északi-középhegység magasabb pontjain 10–15 centiméteres hótakaróval kell számolni.

A közlekedési viszonyok téliesek: az autópályák és főutak burkolata többnyire sónedves, de az alsóbbrendű utak havasak, latyakosak. A viharos széllökések miatt hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak, ami rontja a látási viszonyokat.

A Magyar Közút folyamatosan végzi a hóeltakarítást és síkosságmentesítést, de arra kérik az autósokat, hogy csak téli gumival felszerelt járművel induljanak el, és kerüljék a halasztható utazásokat.

A havazás a sportban is fennakadást okoz. Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk, Kozármislenyben a szurkolók segítségét kérik a pálya letakarítására, mert jelenleg 8 centis hó borítja azt.

Sielés?

A friss havazás ellenére a hazai sípályák még nem nyitottak meg: Eplényben, Mátraszentistvánon és Sátoraljaújhelyen a hóágyúzás előkészítése folyamatban van, a szezon várhatóan decemberben indul.

Kékestetőn és a kisebb pályákon sincs még síelési lehetőség, de a hó kedvező előjel a téli sportok szerelmeseinek