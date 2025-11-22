ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
A drónnal készült felvételen havas táj a Mecsekben 2025. november 22-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

Infostart

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.

A hétvégén kiterjedt havazás érte el az országot, különösen a Dunántúl déli részét és a hegyvidéki területeket. Az Útinform tájékoztatása szerint Baranya és Tolna vármegyében, valamint a Mecsekben jelentős mennyiségű, tapadó hó hullott, helyenként 15–20 centiméteres hóréteg alakult ki. A Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun déli felében 5–12 centiméter hó borítja az utakat, míg az Északi-középhegység magasabb pontjain 10–15 centiméteres hótakaróval kell számolni.

A közlekedési viszonyok téliesek: az autópályák és főutak burkolata többnyire sónedves, de az alsóbbrendű utak havasak, latyakosak. A viharos széllökések miatt hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak, ami rontja a látási viszonyokat.

A Magyar Közút folyamatosan végzi a hóeltakarítást és síkosságmentesítést, de arra kérik az autósokat, hogy csak téli gumival felszerelt járművel induljanak el, és kerüljék a halasztható utazásokat.

A havazás a sportban is fennakadást okoz. Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk, Kozármislenyben a szurkolók segítségét kérik a pálya letakarítására, mert jelenleg 8 centis hó borítja azt.

Sielés?

A friss havazás ellenére a hazai sípályák még nem nyitottak meg: Eplényben, Mátraszentistvánon és Sátoraljaújhelyen a hóágyúzás előkészítése folyamatban van, a szezon várhatóan decemberben indul.

Kékestetőn és a kisebb pályákon sincs még síelési lehetőség, de a hó kedvező előjel a téli sportok szerelmeseinek

közlekedés

havazás

dunántúl

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként" értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak.

Leaders from Europe, Canada and Japan say the plan needs "additional work" but includes elements "essential for a just and lasting peace".

