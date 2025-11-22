ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
8 centis hó áll a Kozármisleny FC focipályáján.
Nyitókép: fotó: Kozármisleny FC

Az emberek segítségét kérik Kozármislenyben a havazás miatt

Infostart

A Kozármisleny FC labdarúgócsapata a vasárnapra kiírt NB II-es bajnoki mérkőzés megrendezése érdekében szurkolói segítséget kért a játéktér hómentesítéséhez.

A klub közösségi média felületén közölt tájékoztatása szerint a pálya mintegy 8 centiméteres hótakaró alatt áll, ami a találkozó megtarthatóságát bizonytalanná teszi.

A Baranya vármegyei csapat szombaton délután jelezte, hogy a következő órák időjárási körülményei több forgatókönyv kidolgozását teszik szükségessé.

A klub tájékoztatása szerint amennyiben a körülmények megkívánják, arra kérik a helyi embereket, hogy vasárnap reggel közösen, hólapáttal felszerelkezve tisztítsák meg a játékteret a hótól.

Időjárási előrejelzés Kozármisleny térségére

A hőmérséklet alig haladja meg a fagypontot. A térségben szombat este további havazás várható. November 23-án, a mérkőzés napján (a Békéscsaba lenne az ellenfél) a havazás várhatóan mérséklődik, sőt a nappali időszakban naposabb idő várható, ugyanakkor a hőmérséklet nem emelkedik.

Mindenesetre a felgyülemlett hó hatékony eltávolítása komoly kihívást jelenthet a Kozármisleny FC számára, hiszen a meccs délután 1 órakor kezdődne.

Kezdőlap    Sport    Az emberek segítségét kérik Kozármislenyben a havazás miatt

labdarúgás

havazás

kozármisleny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás
A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként” értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robban a bírságbomba: sok haztulaj benézi, milliókat fizethetnek, ha erre nem figyelnek!

Robban a bírságbomba: sok haztulaj benézi, milliókat fizethetnek, ha erre nem figyelnek!

A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's allies voice concerns over US plan to end war

Ukraine's allies voice concerns over US plan to end war

Leaders from Europe, Canada and Japan say the plan needs "additional work" but includes elements "essential for a just and lasting peace".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 15:23
Gyászol a magyar torna sport
2025. november 22. 14:29
Férfi vízilabda ob I: sima BVSC-siker a sereghajtó ellen
×
×
×
×