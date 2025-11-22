Az emberek segítségét kérik Kozármislenyben a havazás miatt

A klub közösségi média felületén közölt tájékoztatása szerint a pálya mintegy 8 centiméteres hótakaró alatt áll, ami a találkozó megtarthatóságát bizonytalanná teszi.

A Baranya vármegyei csapat szombaton délután jelezte, hogy a következő órák időjárási körülményei több forgatókönyv kidolgozását teszik szükségessé.

A klub tájékoztatása szerint amennyiben a körülmények megkívánják, arra kérik a helyi embereket, hogy vasárnap reggel közösen, hólapáttal felszerelkezve tisztítsák meg a játékteret a hótól.

Időjárási előrejelzés Kozármisleny térségére

A hőmérséklet alig haladja meg a fagypontot. A térségben szombat este további havazás várható. November 23-án, a mérkőzés napján (a Békéscsaba lenne az ellenfél) a havazás várhatóan mérséklődik, sőt a nappali időszakban naposabb idő várható, ugyanakkor a hőmérséklet nem emelkedik.

Mindenesetre a felgyülemlett hó hatékony eltávolítása komoly kihívást jelenthet a Kozármisleny FC számára, hiszen a meccs délután 1 órakor kezdődne.