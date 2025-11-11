Újabb település válik "fizetőssé"

A júliusban hatályba lépett helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján egyre több település határozza meg, hogy kik és milyen feltételekhez költözhetnek oda. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Újszász és Jászladány után Jászszentandrás képviselő-testülete is meghozta ezt a döntést – írja a szoljon.hu.
A jászszentandrási képviselő-testület október 31-én fogadta el a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet, mely december 1-én lép hatályba.
„A képviselő-testület támogatja a helyben élők megélhetőségének elősegítését, különös tekintettel azokra, akik a településen élnek, dolgoznak vagy családi kapcsolatokkal bírnak. A rendelet összhangot kíván teremteni az egyéni jogok és a közösségi érdekek között úgy, hogy Jászszentandrás község hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit megőrizze a következő generációk számára is” – írják a Nemzeti Jogszabálytárban is megtalálható indoklásban.
A rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a jövőben csak úgy lehessen ingatlant betelepülőnek értékesíteni, hogy az önkormányzatot, az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát, valamint az ingatlan fekvése szerinti településen ingatlantulajdonnal rendelkező személyt elővásárlási jog illeti meg.
Szigorodnak a lakcímlétesítés általános feltételei is: decembertől a Jászszentandrásra költözőknek egyszeri 40 ezer forintos betelepülési hozzájárulást kell fizetni az önkormányzat részére.
Kizáró okok is szerepelnek a rendeletben, így december 1-től nem létesíthet lakcímet a településen
- az a nagykorú, aki a lakcím létesítési kérelem benyújtását megelőző két évben nem rendelkezik legalább 356 nap biztosított jogviszonnyal,
- aki személy elleni erőszakos bűncselekmény, vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetett előéletű,
- aki ellen büntetőeljárás van folyamatban,
- akinek bármilyen adótartozása van,
- aki eltereléses eljárásban vett részt.
A lakcímlétesítés feltételei között előírják például azt, hogy a 21 évét be nem töltött betelepülő rendelkezzen legalább 1 év, a 21 évét betöltött pedig legalább 2 év bejelentett munkaviszonnyal. A településen ingatlant vásárló személynek a képviselő-testület személyes meghallgatásán is részt kell vennie.
A jogellenesen betelepülők szankciókra számíthatnak, például a képviselő-testület kezdeményezi a betelepülő lakcímbejegyzésének törlését és bírságot szabhat ki, amelynek maximális összege természetes személy esetén 200 ezer forint lehet. A bírság összegéről a testület egyedi eljárásban dönt.