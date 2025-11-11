Újabb település válik "fizetőssé"

A júliusban hatályba lépett helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján egyre több település határozza meg, hogy kik és milyen feltételekhez költözhetnek oda. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Újszász és Jászladány után Jászszentandrás képviselő-testülete is meghozta ezt a döntést – írja a szoljon.hu.

A jászszentandrási képviselő-testület október 31-én fogadta el a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet, mely december 1-én lép hatályba.

„A képviselő-testület támogatja a helyben élők megélhetőségének elősegítését, különös tekintettel azokra, akik a településen élnek, dolgoznak vagy családi kapcsolatokkal bírnak. A rendelet összhangot kíván teremteni az egyéni jogok és a közösségi érdekek között úgy, hogy Jászszentandrás község hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit megőrizze a következő generációk számára is” – írják a Nemzeti Jogszabálytárban is megtalálható indoklásban.

A rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a jövőben csak úgy lehessen ingatlant betelepülőnek értékesíteni, hogy az önkormányzatot, az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát, valamint az ingatlan fekvése szerinti településen ingatlantulajdonnal rendelkező személyt elővásárlási jog illeti meg.

Szigorodnak a lakcímlétesítés általános feltételei is: decembertől a Jászszentandrásra költözőknek egyszeri 40 ezer forintos betelepülési hozzájárulást kell fizetni az önkormányzat részére.

Kizáró okok is szerepelnek a rendeletben, így december 1-től nem létesíthet lakcímet a településen

az a nagykorú, aki a lakcím létesítési kérelem benyújtását megelőző két évben nem rendelkezik legalább 356 nap biztosított jogviszonnyal,

aki személy elleni erőszakos bűncselekmény, vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetett előéletű,

aki ellen büntetőeljárás van folyamatban,

akinek bármilyen adótartozása van,

aki eltereléses eljárásban vett részt.

A lakcímlétesítés feltételei között előírják például azt, hogy a 21 évét be nem töltött betelepülő rendelkezzen legalább 1 év, a 21 évét betöltött pedig legalább 2 év bejelentett munkaviszonnyal. A településen ingatlant vásárló személynek a képviselő-testület személyes meghallgatásán is részt kell vennie.

A jogellenesen betelepülők szankciókra számíthatnak, például a képviselő-testület kezdeményezi a betelepülő lakcímbejegyzésének törlését és bírságot szabhat ki, amelynek maximális összege természetes személy esetén 200 ezer forint lehet. A bírság összegéről a testület egyedi eljárásban dönt.