ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.78
usd:
332.22
bux:
0
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A woman carrying boxes whilst moving home
Nyitókép: Getty Images/ 10'000 Hours

Újabb település válik "fizetőssé"

Infostart

Jászszentandrás képviselő-testülete még október végén fogadta el a helyi rendeletet a betelepülés kritériumairól, amik december 1-től lépnek érvénybe.

A júliusban hatályba lépett helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján egyre több település határozza meg, hogy kik és milyen feltételekhez költözhetnek oda. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Újszász és Jászladány után Jászszentandrás képviselő-testülete is meghozta ezt a döntést – írja a szoljon.hu.

A jászszentandrási képviselő-testület október 31-én fogadta el a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet, mely december 1-én lép hatályba.

„A képviselő-testület támogatja a helyben élők megélhetőségének elősegítését, különös tekintettel azokra, akik a településen élnek, dolgoznak vagy családi kapcsolatokkal bírnak. A rendelet összhangot kíván teremteni az egyéni jogok és a közösségi érdekek között úgy, hogy Jászszentandrás község hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit megőrizze a következő generációk számára is” – írják a Nemzeti Jogszabálytárban is megtalálható indoklásban.

A rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a jövőben csak úgy lehessen ingatlant betelepülőnek értékesíteni, hogy az önkormányzatot, az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát, valamint az ingatlan fekvése szerinti településen ingatlantulajdonnal rendelkező személyt elővásárlási jog illeti meg.

Szigorodnak a lakcímlétesítés általános feltételei is: decembertől a Jászszentandrásra költözőknek egyszeri 40 ezer forintos betelepülési hozzájárulást kell fizetni az önkormányzat részére.

Kizáró okok is szerepelnek a rendeletben, így december 1-től nem létesíthet lakcímet a településen

  • az a nagykorú, aki a lakcím létesítési kérelem benyújtását megelőző két évben nem rendelkezik legalább 356 nap biztosított jogviszonnyal,
  • aki személy elleni erőszakos bűncselekmény, vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetett előéletű,
  • aki ellen büntetőeljárás van folyamatban,
  • akinek bármilyen adótartozása van,
  • aki eltereléses eljárásban vett részt.

A lakcímlétesítés feltételei között előírják például azt, hogy a 21 évét be nem töltött betelepülő rendelkezzen legalább 1 év, a 21 évét betöltött pedig legalább 2 év bejelentett munkaviszonnyal. A településen ingatlant vásárló személynek a képviselő-testület személyes meghallgatásán is részt kell vennie.

A jogellenesen betelepülők szankciókra számíthatnak, például a képviselő-testület kezdeményezi a betelepülő lakcímbejegyzésének törlését és bírságot szabhat ki, amelynek maximális összege természetes személy esetén 200 ezer forint lehet. A bírság összegéről a testület egyedi eljárásban dönt.

Kezdőlap    Belföld    Újabb település válik "fizetőssé"

korlátozás

szabályozás

követelmények

beköltözés

jászszentandrás

jász-nagykun-szolnok vármegye

önazonossági rendelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások átlagos díjai némileg emelkednek, mert a szervizköltségek is emelkednek, és a károk mértéke is nő - erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik a forint a hiánycél és a bankadó emelése után

Esik a forint a hiánycél és a bankadó emelése után

A forint hétfőn másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, és bár kedd reggelre a lendület mérséklődött, továbbra is a 384 alatti tartományban mozog. A piaci hangulatot rövid távon az amerikai kormányzati leállás lezárásának közelsége és a dollár gyengülése támogathatja, miközben a hazai deviza számára a magas kamatelőny továbbra is felhajtó erőt jelent. Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter nagy bejelentéseket tett. Emelkedik a bankadó, 5%-ra növelik a hiánycélt, így a jövő évi finanszírozási igény is magasabb lett. Egyelőre nem fogadja jól a hírt a forint, gyengülésnek is indult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így kezdte a keddet a forint: vége a fényes hónapoknak?

Így kezdte a keddet a forint: vége a fényes hónapoknak?

Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 08:26
Két hétig tart Magyarországon a Moonstar – mutatjuk, mit kell tudni róla
2025. november 11. 06:38
Új elemekkel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár
×
×
×
×