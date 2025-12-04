Önazonossági rendelet: Felsőzsolcán szigorú feltételekhez kötik a betelepülést

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán 2026. január elsején lép életbe az önazonosság védelmét gyakorló rendelet, amely a helyi önkormányzat döntése értelmében több feltételhez köti a betelepülést – írja a boon.hu.

Egyebek mellett bevezetik a betelepülési támogatást, amelynek egyszeri összege 300 ezer forint lesz. Szarka Tamás polgármester a portál megkeresésére közölte: ha valaki nem szeretné megfizetni a betelepülési hozzájárulást, ki tudja azt váltani legalább 100 órás társadalmi munkával a helyi polgárőrségnél.

Továbbá a polgármester tájékoztatása szerint a betelepülőknek az alábbi követelményeknek is meg kell felelniük:

50 ezer forintos hozzájárulás kifizetése,

csak olyan ingatlanba jelentkezhetnek be, ahol rendelkezésre áll az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízhálózat,

csak olyan ingatlan jöhet szóba, ami a nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve,

az épület nagyságának el kell érnie az egy főre eső 15 négyzetmétert,

ha valaki Felsőzsolcára költözne, nem állhat büntetőeljárás hatálya alatt, illetve megfelelő jövedelemmel kell rendelkeznie.

„Ezeket a kritériumokat azért építettük be a rendeletbe, mert településünk egyre közkedveltebb, de akadnak még olyan ingatlanok, amelyekben még mindig nincs kiépítve az ivóvíz-, szennyvíz-hálózat, vagy esetleg túl sokan laknak benne” – indokolta az önkormányzat döntését a polgármester.