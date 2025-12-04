Önazonossági rendelet: Felsőzsolcán szigorú feltételekhez kötik a betelepülést

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán 2026. január elsején lép életbe az önazonosság védelmét gyakorló rendelet, amely a helyi önkormányzat döntése értelmében több feltételhez köti a betelepülést – írja a boon.hu.
Egyebek mellett bevezetik a betelepülési támogatást, amelynek egyszeri összege 300 ezer forint lesz. Szarka Tamás polgármester a portál megkeresésére közölte: ha valaki nem szeretné megfizetni a betelepülési hozzájárulást, ki tudja azt váltani legalább 100 órás társadalmi munkával a helyi polgárőrségnél.
Továbbá a polgármester tájékoztatása szerint a betelepülőknek az alábbi követelményeknek is meg kell felelniük:
- 50 ezer forintos hozzájárulás kifizetése,
- csak olyan ingatlanba jelentkezhetnek be, ahol rendelkezésre áll az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízhálózat,
- csak olyan ingatlan jöhet szóba, ami a nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve,
- az épület nagyságának el kell érnie az egy főre eső 15 négyzetmétert,
- ha valaki Felsőzsolcára költözne, nem állhat büntetőeljárás hatálya alatt, illetve megfelelő jövedelemmel kell rendelkeznie.
„Ezeket a kritériumokat azért építettük be a rendeletbe, mert településünk egyre közkedveltebb, de akadnak még olyan ingatlanok, amelyekben még mindig nincs kiépítve az ivóvíz-, szennyvíz-hálózat, vagy esetleg túl sokan laknak benne” – indokolta az önkormányzat döntését a polgármester.