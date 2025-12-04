ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.49
usd:
326.67
bux:
109649.53
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A felsőzsolcai városháza
Nyitókép: Facebook/Felsőzsolca város hivatalos oldala

Önazonossági rendelet: Felsőzsolcán szigorú feltételekhez kötik a betelepülést

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az önkormányzat bevezeti a betelepülési hozzájárulást, amelynek egyszeri összege 300 ezer forint, de ez kiváltható 100 órás társadalmi munkával a helyi polgárőrségnél.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán 2026. január elsején lép életbe az önazonosság védelmét gyakorló rendelet, amely a helyi önkormányzat döntése értelmében több feltételhez köti a betelepülést – írja a boon.hu.

Egyebek mellett bevezetik a betelepülési támogatást, amelynek egyszeri összege 300 ezer forint lesz. Szarka Tamás polgármester a portál megkeresésére közölte: ha valaki nem szeretné megfizetni a betelepülési hozzájárulást, ki tudja azt váltani legalább 100 órás társadalmi munkával a helyi polgárőrségnél.

Továbbá a polgármester tájékoztatása szerint a betelepülőknek az alábbi követelményeknek is meg kell felelniük:

  • 50 ezer forintos hozzájárulás kifizetése,
  • csak olyan ingatlanba jelentkezhetnek be, ahol rendelkezésre áll az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízhálózat,
  • csak olyan ingatlan jöhet szóba, ami a nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve,
  • az épület nagyságának el kell érnie az egy főre eső 15 négyzetmétert,
  • ha valaki Felsőzsolcára költözne, nem állhat büntetőeljárás hatálya alatt, illetve megfelelő jövedelemmel kell rendelkeznie.

„Ezeket a kritériumokat azért építettük be a rendeletbe, mert településünk egyre közkedveltebb, de akadnak még olyan ingatlanok, amelyekben még mindig nincs kiépítve az ivóvíz-, szennyvíz-hálózat, vagy esetleg túl sokan laknak benne” – indokolta az önkormányzat döntését a polgármester.

Kezdőlap    Belföld    Önazonossági rendelet: Felsőzsolcán szigorú feltételekhez kötik a betelepülést

önkormányzat

hozzájárulás

felsőzsolca

önazonossági rendelet

társadalmi munka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Az intenzív tárgyalások ellenére nem vár rövid időn belül megegyezést az amerikai béketervről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai tárgyalása után Bendarzsevszkij Anton úgy vélte, hogy csak 2026-ban lehet esély a megegyezésre.
 

Donald Trump elégedett a moszkvai fejleményekkel, de nem érti Putyint

Egy parlamenti bizottság elutasította az Ukrajna melletti határozatot Csehországban

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint - Eddig tartott a lendület?

Gyengül a forint - Eddig tartott a lendület?

A forint csütörtök reggel is stabilan mozog a legutóbbi, többéves csúcshoz közeli szinteken, miközben a globális devizapiacon tovább gyengül a dollár a jövő heti Fed-kamatvágás várakozásai miatt. A befektetők ma az euróövezeti és hazai kiskereskedelmi adatokra figyelnek, amelyek rövid távon irányt adhatnak az euró és a forint piacán. A jen körüli kormányzati jelzések és az euró erősödése egyelőre a meghatározó hatások az eddigi kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha

Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha

Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 10:45
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség
2025. december 4. 10:10
Finn horror egy baranyai faluban
×
×
×
×