ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.79
usd:
334.13
bux:
105214.08
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Érkezik a Budapest Airport téli menetrendje újdonságokkal és rég várt visszatérőkkel

Infostart

Budapest repülőtere rekordszámú ülőhely-kapacitással indítja a téli menetrendjét. Az új úti célokkal és a frekvencianöveléssel bővülnek az utazási lehetőségek, és a növekedhet a beutazó turizmus is.

Újdonságokkal és a meglévő járatok frekvenciájának bővítésével köszönt be az október végén induló téli szezon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írja közleményében a Budapest Airport.

Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok; az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát. A Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe, a Ryanair Marrákesbe, a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat. Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest-Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd.

A 2024-es téli menetrendhez képest közel 30-cal több, összesen 182 útvonal érhető majd el Budapestről.

Ez nemcsak a magyar emberek utazási lehetőségeit bővíti, hanem tovább növeli a beutazó utasforgalmat is, amely már így is kiemelkedően dinamikus, hiszen 2025-ben januártól augusztusig több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.

A népszerű úticélok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít.

Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5 százalékkal többet, mint az előző téli szezonban.

Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest-Toronto járatát. 2026-ban a Condor teljesen új légitársaságként debütál Budapesten, napi három járattal erősítve a frankfurti útvonalat, és az új magyar-kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is.

„A Budapest Airport izgalmas új fejezetet nyit a diverzifikált növekedés terén azáltal, hogy kihasználja a csúcsidőn kívüli kapacitásait, illetve új légitársaságokat és úti célokat fogad”

– mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

„Örömmel üdvözöljük új és meglévő légitársaságaink vadonatúj szolgáltatásait, amelyek a velük kialakított szoros partnerségnek köszönhetőek. A beutazó és a kiutazó turisztikai kereslet által ösztönzött, új rekordot jelentő téli szezon és a láthatáron lévő jelentős transzatlanti hosszú távú járatfejlesztések okán minden eddiginél elkötelezettebbek vagyunk aziránt, hogy a Budapest Airport megőrizze pozícióját Közép-Kelet-Európa első számú repülőtereként.” – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

Kezdőlap    Belföld    Érkezik a Budapest Airport téli menetrendje újdonságokkal és rég várt visszatérőkkel

turizmus

budapest airport

ferihegy

légi közlekedés

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

téli menetrend

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás

Magyar–amerikai adóegyezmény: kulcsfontosságú lenne a megállapodás

Washingtonban újra tárgyalóasztalhoz ültek a magyar és amerikai pénzügyi vezetők. Céljuk, hogy helyreállítsák a 2022-ben felmondott adómegállapodást. Ez a dokumentum nem pusztán adózási technikalitás, hanem erős bizalmi és gazdasági alap. Segítségével több amerikai beruházás érkezhet, növekedhet a magyar export és a bérek.
Alakul a Babis-kabinet: mutatjuk, milyen irányt vesz a cseh politika

Alakul a Babis-kabinet: mutatjuk, milyen irányt vesz a cseh politika

Csehországban a parlamenti választások után közel egy hónappal előrehaladott szakaszba érkeztek a kormányalakítási tárgyalások. Az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt, vagyis az SPD, valamint az Autósok mozgalom közösen készül kormányt alakítani. A koalíciós pártok kompromisszumok árán jutottak közös nevezőre a kormányprogram főbb pontjaiban.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több kortárs műtárgyat veszünk, az összforgalom mégis csökkent a nemzetközi piacon

Több kortárs műtárgyat veszünk, az összforgalom mégis csökkent a nemzetközi piacon

A nemzetközi műtárgypiacon való tájékozódást, a trendek megfigyelését segítő jelentések sorában az elmúlt napokban került nyilvánosságra az Artpice hagyományos éves kortárs piaci összefoglalója, ami 2024 második és 2025 első felének számait ismerteti és hasonlítja össze a korábbi évek adataival. A kép összetett: a forgalom összértéke a kortárs piacon is csökkent, ugyanakkor a korábbinál jóval többen és lényegesen több kortárs műalkotást vásároltak. A műtárgy.com összefoglalója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos hír jött az oltásokról: erről mindenkinek tudnia kell, a gyerekeket is érinti

Nagyon fontos hír jött az oltásokról: erről mindenkinek tudnia kell, a gyerekeket is érinti

Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 15:41
Orbán Viktor: Donald Trump magyar szempontból túl messzire ment
2025. október 27. 13:23
Előkerült Gyurcsány Ferenc, és hosszú interjút adott
×
×
×
×