Új út épül a repülőtér és Budapest között

Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját, így az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Budapesten. Ez egyben cáfolja azt az állítást, hogy a kormány főváros ellenes politikát folytatna - jegyezte meg az építési és közlekedési miniszter.

A fejlesztésektől azt várják, hogy 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi 40 millió utasra nő a budapesti repülőtér utasforgalma, illetve a vasútvonalon a belvárosból 15-20 perc alatt érhető majd el a repülőtér - mondta a politikus.

Nagy Márton: a kormány elfogadta a gyorsvasút megteremtésének koncepcióját

A kormány elfogadta a gyorsvasút megteremtésének koncepcióját: 1 milliárd eurós beruházással 27 kilométernyi vasút épülhet meg Kőbányától Monorig, lényegében bekötve az országos gerinchálózatba a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőteret - mondta a nemzetgazdasági miniszter hétfőn Budapesten a repülőtéren sajtótájékoztatón, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott.

Nagy Márton hozzátette: ezáltal akár Debrecenből, akár Győrből elérhető lesz közvetlenül a repülőtér.

A nemzetgazdasági miniszter szerint a gyorsvasút esetében a Nyugati pályaudvarról indulva 20 perces menetidőre lehet majd számítani, a jegyár pedig 3000-4000 forint körül alakulhat, ami a taxival összehasonlítva, igencsak versenyképes.

A beruházás koncesszió keretében valósulhat meg, ehhez nemzetközi tendert fognak kiírni - tájékoztatott Nagy Márton.