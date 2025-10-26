Ilyen csak nyáron lehetne, pusztító jégeső esett az éjjel Bugyiban

A szombat éjszakai hidegfronttal érkező zivatarrendszer Bugyi térségében okozott jelentős csapadékot. A MetFigyelő közösségi oldalán megjelent felvételek szerint hirtelen érkezett a felhőszakadás, melyet borsó és mogyoró nagyságú jégszemek kísértek, rövid időre fehérré borítva az utcákat.

Videó is készült, azt ide kattintva nézheti meg.

A vihar villámlással és 90 km/órát meghaladó széllökésekkel járt több más térségben is.

Ezzel párhuzamosan a Mátrában, Kékestetőn szombat délelőtt hózápor érte a túrázókat, amivel megérkezett a hegyvidékre az év első hava. Bár a havazás rövid ideig tartott, rövid időre téli hangulatot teremtett - számolt be a nool.hu.

Az idokep.hu pedig a nyári időszakot idéző villámlásokról számolt be.

Az előrejelzések szerint vasárnap még maradhat a változékony, csapadékos idő, azonban a jövő hét elejétől enyhébb, szárazabb légtömegek érkezése várható.