2025. október 26. vasárnap Dömötör
A jégeső után maradt jégdarabokat lapátolják a Békés megyei Gádoroson 2020. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Ilyen csak nyáron lehetne, pusztító jégeső esett az éjjel Bugyiban

Infostart

Viharos, változékony időjárás jellemezte az elmúlt napokat Magyarországon, jégeső és hózápor is előfordult az ország több pontján. Szombat éjszaka heves zivatar és jégeső csapott le Pest vármegyében, míg a Mátra térségében az első hó is megérkezett.

A szombat éjszakai hidegfronttal érkező zivatarrendszer Bugyi térségében okozott jelentős csapadékot. A MetFigyelő közösségi oldalán megjelent felvételek szerint hirtelen érkezett a felhőszakadás, melyet borsó és mogyoró nagyságú jégszemek kísértek, rövid időre fehérré borítva az utcákat.

Videó is készült, azt ide kattintva nézheti meg.

A vihar villámlással és 90 km/órát meghaladó széllökésekkel járt több más térségben is.

Ezzel párhuzamosan a Mátrában, Kékestetőn szombat délelőtt hózápor érte a túrázókat, amivel megérkezett a hegyvidékre az év első hava. Bár a havazás rövid ideig tartott, rövid időre téli hangulatot teremtett - számolt be a nool.hu.

Az idokep.hu pedig a nyári időszakot idéző villámlásokról számolt be.

Az előrejelzések szerint vasárnap még maradhat a változékony, csapadékos idő, azonban a jövő hét elejétől enyhébb, szárazabb légtömegek érkezése várható.

időjárás

jégeső

vihar

bugyi

