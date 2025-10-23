Már gyülekeznek a Békemenetre – október 23-i események percről percre

2025.10.23. 09:12 Már gyülekeznek a Békemenetre Egyre többen vannak az M1 hírcsatorna tudósítása szerint az Elvis Presley parkban, ahova 9-re hirdették meg a Békemenet gyülekezőjének kezdetét. Sokan érkeztek vidékről. A vonulás 11-kor kezdődik.

2025.10.23. 08:55 Két nagy vonulásos rendezvény lesz Budapesten Reggel 9 órakor gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum által meghirdetett Békemenet résztvevői a Margit híd budai hídfőjétől északra, az Elvis Presley parkban. A menet innen Pest felé indul a Margit hídon, majd folytatja útját a Nyugati tér felé, ahol jobbra fordul a Bajcsy-Zsilinszky útra, elhalad az Alkotmány utcáig, amelyen keresztül a Kossuth tér felé indul. A meneten résztvevők így a Kossuth téri állami megemlékezésbe kapcsolódnak be, amelyen 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A Tisza Párt 14 órára várja szimpatizánsait a Nemzeti menet indulására a Deák térre. A résztvevők a Hősök terére vonulnak az Andrássy úton keresztül. Magyar Péter, a párt elnöke a Hősök terén mond majd beszédet várhatóan 16.30-tól.

2025.10.23. 08:34 Orbán Viktor: a magyarok nemet mondanak a háborúra "Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

2025.10.23. 08:28 Matteo Salvini: Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja - mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője az MTI-nek a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán. Matteo Salvini volt a díszvendége a fogadással egybekötött október 23-i ünnepségnek, amelyet Kovács Ádám Zoltán nagyövet vezetett. Több mint háromszáz vendég vett részt a megemlékezésen, köztük a nemzetközi diplomácia, valamint az olasz politika, kultúra és közélet képviselőivel. A Patrióták Európáért pártcsoporthoz tartozó Liga főtitkára hangoztatta, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít. "Olaszország és Magyarország történelmét a szabadság köti össze, valamint a diktatúrák elleni küzdelem. A magyarok történelme a büszkeség története, mivel sikerült megszabadulniuk attól a bestiától, amelyet a kommunizmus képviselt a múlt században, és amelyet sajnos egyesek most is éltetnek vörös zászlókkal Olaszországban és Európa más részein" - közölte.

2025.10.23. 08:05 Szijjártó Péter: a magyarok 69 éve világos üzenetet küldtek a világnak A magyar emberek 69 évvel ezelőtt azt a világos üzenetet küldték a világnak, hogy a szuverenitásukat és szabadságukat semmilyen áron nem áldozzák fel – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Washingtonban az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóján tartott megemlékezésen helyi idő szerint szerdán. A miniszter kijelentette, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok minden idők legjobb szintjén vannak, ami a kétoldalú kapcsolatok szempontjából egy "új aranykor" kezdetét jelenti. "Egy új szövetség formálódik" – fogalmazott, és rámutatott, hogy "a két patrióta kormány kiáll a béke, biztonság és szabadság mellett, kapcsolataikat pedig a kölcsönös tisztelet és bizalom alapjaira helyezik". Azt mondta, a "történelem viharainak okán" a magyar, annak ellenére, hogy kis nemzet, mégis globális nemzetté vált, ami azt jelenti, hogy ezen a napon a világ minden táján emlékeznek az 1956-os forradalomra, a magyar közösségek pedig nem felejtik el ennek örökségét. Hozzátette, hogy a kommunizmus felett ugyan győzelmet lehetett aratni, de azok, akik a világot egy nemzeteket és kereszténységet meghaladó hellyé akarják tenni, gyakorlatilag a kommunizmust élesztik újjá, nagyon hasonló módszereket használva. Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország, soha nem fogja feladni értékeit, hagyományait és örökségét, hűen több mint ezer éves államiságához. Washingtonnak tetszik a hídépítés Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese az ünnepségen kijelentette, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok talán minden idők legjobb viszonyát takarják a két ország között.



"Öröm Magyarországot az egyik legközelebbi szövetségesünkként látni, egy nemzetet, amely nemcsak 1956-ban, de azóta is – és különösen az elmúlt években – a szabadság és nemzeti szuverenitás fáklyájának, esetenként magányos, hordozója" – fogalmazott az amerikai kormánytag, és megállapította, hogy Magyarország és az Egyesült Államok "vállt vállnak vetve áll ki" az említett közös értékek mellett.



Rámutatott, hogy az Egyesült Államok elismeréssel tekint arra a magyar törekvésre, hogy hidat építsen a Nyugat és Kelet között, és utalt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ezért is javasolta Budapestet a tervezett találkozója helyszíneként Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Hangsúlyozta, hogy az amerikai kormány hálás azokért a magyar erőfeszítésekért, amelyekkel a kormány "fáradhatatlanul" törekszik az ukrajnai béke előmozdítására. (MTI)

2025.10.23. 07:51 Felvonták a nemzeti lobogót Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (jobbról, k) és a díszegység tagjai az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján az ünnepélyes zászlófelvonáson az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Máthé Zoltán A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred. Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.