2025. október 23. csütörtök
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfõjénél gyülekeznek 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren - cikkünk frissül

Infostart

Az 1956-os forradalom 69. évfordulóján a Kossuth téren mondott ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök, százezres nagyságrendű tömeg előtt.

A Kossuth téren mondta el az 1956-os forradalom 69. évfordulóján ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök a térre és a környező utcákba - részben a békemenettel - érkezett százezres nagyságrendű embersokaság előtt.

"Ez már az űrből is látszik" - utalt a sokaság méretére első szavaival. "Isten hozta a szabadság vándorait!"

Külön köszöntötte azokat, akik 2002-ben is ott voltak már a Kossuth téren, az országgyűlési választások két fordulója között, a Fidesz választási nagygyűlésén.

"Ma nem fegyver dördül, hanem ének szól, nem vér hullik, hanem zászlók lobognak, szívek gyúlnak, magyar szívek" - folytatta.

Felidézte, a pesti srácok nem vágytak hősökké lenni, csak védték a sebzett hazát. "Újra ötvenhat moraját halljuk. Megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt" - tette hozzá.

Cikkünk frissül.

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. A megemlékezések sora a budapesti Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonással indult.
 

Megkezdődött az Európai Tanács brüsszeli ülése, az európai uniós tagállamok vezetői az Ukrajnának nyújtott további támogatásról és az európai védelemről folytatnak megbeszélést, valamint foglalkoznak a Közel-Kelettel, a migrációval és a versenyképességgel is.
 

A bolti gyümölcslevek között a narancslé kétség kívül az egyik legdrágább: literenkénti átlagára jócskán ezer forint felett mozog. Az Online Árfigyelő szerint októberben csökkenni kezdett az ára, de így  csak 40-50 forinttal lett olcsóbb egy doboz. A globális narancslépiacon mindenesetre az elmúlt hónapokban csökkentek az árak.

Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.

The pair join a service in the Vatican's Sistine Chapel in a symbolic display of unity between the Catholic Church and the Church of England.

