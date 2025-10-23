Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren - cikkünk frissül

A Kossuth téren mondta el az 1956-os forradalom 69. évfordulóján ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök a térre és a környező utcákba - részben a békemenettel - érkezett százezres nagyságrendű embersokaság előtt.

"Ez már az űrből is látszik" - utalt a sokaság méretére első szavaival. "Isten hozta a szabadság vándorait!"

Külön köszöntötte azokat, akik 2002-ben is ott voltak már a Kossuth téren, az országgyűlési választások két fordulója között, a Fidesz választási nagygyűlésén.

"Ma nem fegyver dördül, hanem ének szól, nem vér hullik, hanem zászlók lobognak, szívek gyúlnak, magyar szívek" - folytatta.

Felidézte, a pesti srácok nem vágytak hősökké lenni, csak védték a sebzett hazát. "Újra ötvenhat moraját halljuk. Megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt" - tette hozzá.

