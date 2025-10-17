Gulyás Gergely elmondta, Varga Judit visszatér-e a közéletbe

A budapesti telt házas rendezvények után október 16-án Győrbe érkezett a Mandiner Klubest. A Multicsarnokban megrendezett esten tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket – írta a Mandiner. Az eseményen Kereki Gergő, a portál főszerkesztője beszélgetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel.

A beszélgetés részeként az a kérdés is elhangzott, hogy mi történt Varga Judittal? Visszatér-e az egykori igazságügyi miniszter?

Erre a kérdésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy

jót beszélgettek, és Varga Judit úgy gondolja, az ország érdeke, hogy a polgári kormány maradjon hatalmon. De nem kíván egyelőre visszatérni a közéletbe.

Gulyás Gergely reagált Magyar Péter tavalyi felvetésére is. A Tisza-vezér azt mondta, Gulyás Gergely berlini nagykövet lesz, mire a tárcavezető ezúttal úgy reagált: soha, semmilyen országban nem szándékozik nagykövetként dolgozni.

Az elmúlt másfél évben olyan politikusok estek ki, mint Novák Katalin, Balog Zoltán, Varga Judit, akik jó viszonyt ápoltak Gulyás Gergellyel – vetette fel Kereki Gergő, hozzátéve, a miniszter negyedik barátja, Magyar Péter pedig a kormánypártok ádáz ellenfelévé avanzsált. A baráti viszony fennmaradt velük, személyes kapcsolataira nem volt hatással, válaszolt Gulyás, aki emlékeztetett: Magyar Péter pedig már 2018-ban azt írta neki, hogy minden nemű kapcsolatot felszámol vele.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a családpolitika, az energiakérdés és az adórendszer lesz terítéken a választási kampányban. A Tisza Párt álláspontja egyértelmű, adóemelést akarnak, még ha ezt le is tagadják – mondta.