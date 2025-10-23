ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök
Résztvevõk a Tisza Párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hõrök terén 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt" - cikkünk frissül

Infostart

A "Nemzeti Menet" rendezvény csúcsmomentumaként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hatalmas sokaság előtt mondta el ünnepi beszédét a Hősök terén, ahová pártja szimpatizánsai a Deák tértől az Andrássy úton át vonult. "Amikor kivágták az idegen hatalom jelképét, a történelem is fellélegzett. Az a zászló a lukkal a világ egyik legerősebb szimbólumává vált" - mondta. Cikkünk frissül.

Délután 14 órát követően sok ezer ember indult el a Deák térről az Andrássy úton át a Hősök terére, hogy részt vegyen a Tisza Párt által meghirdetett "Nemzet Menetén", és meghallgassa Magyar Péter pártelnököt a Hősök terén.

"Napos, száraz idő volt 69 évvel ezelőtt. Szovjet tanácsadók uralkodtak a hazánkon. Az ÁVH propagandája kést nyomott 10 millió magyar torkához. Sztálin már halott volt, de az elnyomás nem. Az 1956-os forradalom maga volt a csoda, mert egy nép szembe mert szállni a gyilkos világuralommal, mert egy nép ki merte mondani: elég volt" - kezdte szónoklatát.

Szerinte feszültséggel, reménnyel telt meg 1956 október 22-e, és azt mondták a fiatalok: "menjünk a Műegyetemre".

"A pesti srácok és a lányok elindultak, mentek a Bem szoborhoz, és amikor kivágták az idegen hatalom jelképét, a történelem is fellélegzett. Az a zászló a lukkal a világ egyik legerősebb szimbólumává vált" - folytatta.

A levegő akkor - mint fejtegette - sűrű volt, mint a vihar előtti csend, majd eldördült az első lövés, kitört a forradalom, a világtörténelem egyik legtisztább forradalma - idézte fel; és megjelentek az első molinók a felirattal, "Ruszkik, haza!"

Magyar Péter azt mondta, mindenki számára egyértelmű volt, hogy "valami történik", Párizsban és Rómában, valamint New Yorkban is megtanulták kimondani a magyarok nevét, "ezt a tiszteletet nem hatalomvágyó politikusok, hanem egy büszke nemzet egyszerű tagjai vívták ki".

Cikkünk frissül.

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt" - cikkünk frissül

hősök tere

magyar péter

tisza párt

