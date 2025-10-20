Ismert személyiség a halálos motorbaleset áldozata

Vasárnap halálos motorbaleset történt Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Bagimajor és Kengyel között, egy kereszteződésben egy harminc év körüli motoros életét vesztette – adta hírül a Vaol a Katasztrófavédelem alapján.

A hír gyorsan elterjedt: az összetört járművön egy ismert magyar DJ ült, ő a halálos baleset áldozata.

A vármegyei hírportál, a Szoljon a mentőszolgálatra hivatkozva azt írta: a helyszínre érkező mentőegység hiába próbálta újraéleszteni a férfit, az életét nem sikerült megmenteni.

A baleset híre gyorsan elterjedt a közösségi motoros csoportokban, ahol kiderült, hogy az áldozat DJ SziZo, egy 38 éves tiszaföldvári családapa volt - írja a Magyar Nemzet.

A tragédia megrázta a helyi és a motoros közösséget.