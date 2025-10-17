ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 17. péntek
Új vérszívó jelent meg: a japán szarvas-kullancslégy első példányait dokumentálták Magyarországon.
Nyitókép: folia.nhmus.hu

Ijesztő új vérszívó jelent meg Magyarországon, fertőzéseket terjeszt

Infostart

Megjelent a japán szarvas-kullancslégy Magyarországon.

Új kullancslégyfaj magyarországi előfordulását dokumentálták nemrég – derült ki a Folia entomologica hungarica Facebook-oldal bejegyzéséből, mint azt a hvg.hu észrevette.

A kutatóknak nem kellett messze menniük a felfedezésért: az idei túrkevei biodiverzitás napokon zavaróan „ragaszkodó” kullancslegyek jelentek meg körülöttük és kezdték el csipkedni őket. A gyűjtők elfogták a rovarokat, azok így bekerültek a legyek a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményébe, ahol kiderült, hogy japán szarvas-kullancslégy első hazai „bizonyítópéldányai”.

A kullancslegyeknek nincs közük a kullancsokhoz, csak az elnevezésük hasonló. Ennek a típusú élősködőnek két fő fajtája jellemző hazánkban: a ló- és a szarvas kullancslégy. Vastag kitinvázuk van, erős karmuk és lábuk, ezzel kapaszkodnak bele abba, akinek a vérét szívják... A színük barnás, és hangtalanul repülnek, ezért nehéz észrevenni őket. Kórokozókat, baktériumokat, mikrobiális élősködőket is terjeszthetnek.

Kezdőlap    Belföld    Ijesztő új vérszívó jelent meg Magyarországon, fertőzéseket terjeszt

rovar

élősködő

vérszívó

kullancslégy

24 ÓRA
