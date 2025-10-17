Ijesztő új vérszívó jelent meg Magyarországon, fertőzéseket terjeszt

Új kullancslégyfaj magyarországi előfordulását dokumentálták nemrég – derült ki a Folia entomologica hungarica Facebook-oldal bejegyzéséből, mint azt a hvg.hu észrevette.

A kutatóknak nem kellett messze menniük a felfedezésért: az idei túrkevei biodiverzitás napokon zavaróan „ragaszkodó” kullancslegyek jelentek meg körülöttük és kezdték el csipkedni őket. A gyűjtők elfogták a rovarokat, azok így bekerültek a legyek a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményébe, ahol kiderült, hogy japán szarvas-kullancslégy első hazai „bizonyítópéldányai”.

A kullancslegyeknek nincs közük a kullancsokhoz, csak az elnevezésük hasonló. Ennek a típusú élősködőnek két fő fajtája jellemző hazánkban: a ló- és a szarvas kullancslégy. Vastag kitinvázuk van, erős karmuk és lábuk, ezzel kapaszkodnak bele abba, akinek a vérét szívják... A színük barnás, és hangtalanul repülnek, ezért nehéz észrevenni őket. Kórokozókat, baktériumokat, mikrobiális élősködőket is terjeszthetnek.