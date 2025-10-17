ARÉNA - PODCASTOK
Őszi levelek és fák
Nyitókép: Pixabay

Ezért jelentek meg karámok a Margitszigeten – fotó

Infostart

A Főkert igyekszik vigyázni néhány famatuzsálemre.

Karámot kerítettek két juharlevelű platán (Platanus x acerifolia) köré a Margitszigeten, de nem azért, mert állattartással bővítené a Főkert a tevékenységei körét, hanem hogy védelmet biztosítson ezeknek a közel 200 éves matuzsálemeknek.

Az úgynevezett csurgózóna mentén építették meg az alacsony kerítést – ez az a terület, ahol fák hajszálgyökereikkel képesek felvenni a lehulló csapadékot. Mivel a taposás miatt a talaj itt nagyon tömörödötté vált, a csapadék is nehezebben szivárog le a gyökerekig, így a talajszerkezet javítása érdekében először komposztot terítettek a fák körül. A lehullott lombot sem szállítják el innen, sőt a sziget többi területéről is visznek oda zöldhulladékot. Ez helyben komposztálódva humusszá alakul majd, és tápanyagot biztosít ezeknek a nevezetes fáknak, ráadásul a talajt is védi a kiszáradástól, így a terület vízháztartását is javítja – derül ki a Főkert Facebook-posztjából.

A szervezet minden látogatót arra kér, hogy ne menjen át a kerítésen, hogy ezzel is segítse a hatalmas fák védelmét, túlélését.

(A nyitókép illusztráció.)

