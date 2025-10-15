Már a villamosok is „beszélnek” gombnyomásra Budapesten

A technológia által támogatott önállóság nem luxus, hanem alapvető jog - többek között erről is szól a Fehér bot világnapja, amelyet minden évben október 15-én tartanak. A látássérült emberek mindennapi közlekedése ezen a napon a megszokotthoz képest jobban a figyelem középpontjába kerül világszerte – olvasható a Budapesti Közösségi Központ oldalán.

Mint írják, a BKK is elkötelezett amellett, hogy a látássérült emberek számára is egyszerűbbé váljon a közösségi közlekedési járművek használata, ezért idén ősztől a villamosokon is tesztelik a már minden budapesti trolibuszon és az autóbuszok többségén elérhető szolgáltatást, amelynek segítségével a látássérült utasok egy gomb megnyomásával aktiválhatják a beszélő funkciót. A megállóba érkező jármű bemondja, hogy melyik járat és milyen irányba közlekedik tovább, a megállón kívül pedig elismétli az utastérben a következő megálló hang lejátszását, az átszállási lehetőségeket, forgalmi változásokat és a villamosokon az ajtónyitás irányát is.

Az úgynevezett VIAR-rendszer (Visually Impaired - Access Receiver) integrálását és tesztelését tekintve a legnagyobb kihívást a jármű mérete jelenti a szakemberek számára, hiszen a buszoknál jóval hosszabb villamosokon is kifogástalan működést várnak el az ügyfelek. A villamosok kísérleti jellegű felszerelése a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a jelenleg csak a CAF-villamosokon elérhető funkciók nagyobb arányban jelenhessenek meg a többi budapesti típuson is:

egy Ganz KCSV7 – a főként belvárosi, Duna-parti vonalakon közlekedő klasszikus, csuklós villamos;

két Tatra T5C5K2 egybekapcsolva – a budapesti villamosflotta egyik legnagyobb darabszámú típusa;

egy TW6000 – a Hannoverből érkezett, jellemzően Dél-Pesten és Zuglóban közlekedő típus;

egy Siemens Combino NF12B – alacsonypadlós, modern villamos, amely leginkább a 4-es és 6-os vonalon közlekedik.

Amennyiben a tesztek sikeresen zárulnak és a rendszer megfelelően működik, úgy a hatósági engedélyek beszerzése után a felsorolt járművek forgalomba állnak és a szolgáltatás bárki számára hozzáférhető lesz – teszik hozzá.