Hatalmas beruházásokra bólintott rá a kormány

Megjelent a Magyar Közlönyben számos kormányhatározat különféle beruházásokkal kapcsolatban, ezekről röviden az Építési és Közlekedési Minisztérium számolt be a Facebook-oldalán.

Ebből kiderül, hogy támogatást kapnak a Gubacsi vasúti híd első szakaszának megvalósításához kapcsolódó területszerzési és területelőkészítési munkálatok, ami lehetővé teszi a területvásárlási folyamatok megindítását. A Magyar Közlöny a Gubacsi híd új szerkezetéről szóló szövegezést használ a teljes projektre vonatkozóan – ez a Magyar Építők szerint arra utalhat, hogy új híd építését készítik elő.

A projektjavaslat megfogalmazása így szól: „A Gubacsi vasúti híd és a kapcsolódó létesítményének átépítésére irányuló fejlesztés legfőbb célja a Csepeli Szabadkikötő megbízható, biztonságos és fenntartható vasúti kiszolgálása, a Gubacsi vasúti híd és a Csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának fejlesztésével. Az új hídszerkezet magasabb sebességű közlekedést és emelt tengelyterhelést tesz lehetővé.”

A területszerzéssel és tervezéssel kapcsolatos feladatokra jövőre 2 milliárd forintot, a következő három évben pedig további mintegy 600 millió forintot különít el az állami költségvetés, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásából összesen nettó 25,137 milliárd forintra számítanak (a projekt a CEF tartaléklistáján szerepel), hazai összforrás-igényre pedig mintegy nettó 12,421 milliárd forint.

Szekszárd

Kiemelt finanszírozást kap a Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése, amely magában foglalja a szükséges tanulmánytervek elkészítését, a környezeti hatásvizsgálatokat és a környezetvédelmi engedélyek megszerzését.

Békéscsaba

A Modern Városok Program keretében Békéscsabán több beruházás is többletforráshoz jut. Ezek között szerepel egy geotermikus energiahasznosító rendszer fejlesztése, amely több létesítmény fűtését biztosítja majd, valamint az Építők útja második ütemének fejlesztése, amely javítja a Lencsési lakótelep közlekedési elérhetőségét. Emellett az iparterületek infrastruktúrájának fejlesztése is támogatást kap, amelynek célja a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése az állami és északi iparterület között.

Sopron

A CEF forrásait emellett a soproni vasútállomás kapacitásbővítését és korszerűsítését célzó projektekre is szánnák. Mint a kormányhatározat fogalmaz, a Győr–Sopron vasúti vonal Harka és Sopron között a jelenlegi egyvágányú kialakítása kritikus szűk keresztmetszetet jelent, aminek a feloldása szükséges. Ezt célozza a Győr–Sopron vonal fejlesztésének első lépéseként tervezett Sopron–Harka vonalszakasz két ütemben megvalósuló fejlesztése: I. ütemben Sopron állomás fejlesztése, az állomási kapacitás biztosítása a jövőbeni forgalmi igények hatékony kezelése, a TEN-T átjárhatósági hiányosságok felszámolása érdekében. Itt 11,791 milliárd uniós CEF-forrással számolnak, valamint 2,08 milliárd forintnyi nettó hazai bekerülési költséggel.

"Az építési és közlekedési miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy az Európai Bizottsággal megkösse a támogatási megállapodásokat, és lebonyolítsa a projektekhez szükséges szerződéskötéseket" – írta a tárca közleménye, amely szerint a kormány ezen döntéseivel minden akadály elhárított az elől, hogy a CEF forrásból finanszírozott projektek megvalósuljanak.

"Amennyiben az Európai Bizottság dönt a tartaléklistán szereplő projektek megvalósításáról, akkor a kormány készen áll a beruházások megvalósítására és a szükséges hazai intézkedések haladéktalan megtételére" – közölték.