Two male workers are installing PVC window in the apartment.
Nyitókép: Constantinis, Getty Images

Emelkedett az energetikai otthonfelújítási támogatás összege, de más változás is történt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Csökkent a kötelező önerő mértéke, akár 526 ezer forinttal is el lehet kezdeni egy tízmilliós felújítást – mondta el az InfoRádióban Palkó István, a Portfolio vezető elemzője.

Az eddigi 6 millió forintról 10 millióra emelkedik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető energetikai otthonfelújítási program maximális összege. Így akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 5 millió forint kamatmentes kölcsön is igényelhető ezentúl az MFB Pontokon.

„Kétféle otthonfelújítási program fut jelenleg Magyarországon, az egyik a vidéki, az egyszerűbb otthonfelújítási program, amelyet az 5000 fő alatti kistelepüléseken lehet igénybe venni. A másik az energetikai célú otthonfelújítási program, amelyet a 2007 előtt épült családi házakra lehet igénybe venni, és feltétlenül a 30 százalékos energiamegtakarítást vállalni kell ahhoz, hogy valaki ezt igénybe tudja venni” – idézte fel Palkó István, a Portfolio vezető elemzője.

Több nagy változás is életbe lépett a programban október 15-től. A legfontosabb az, hogy az eddigi 6 millió forintos összeg 10 millió forintra emelkedik, tehát maximálisan ennyi hívható le az uniós keretből, ugyanis ez egy uniós program – emelte ki a vezető elemző.

„Az változatlan, hogy ennek az 50 százaléka lehet vissza nem térítendő, és a másik 50 százalék visszatérítendő, tehát hiteljellegű forrás. Természetesen ezt a maximális összeget nem kell feltétlenül igénybe venni, ugyanakkor van egy másik fontos lazítás, az eddigi 15-ről 5 százalékra csökkent az önerő elvárt mértéke. Tehát mindössze 526 ezer forintnyi önerővel bele lehet vágni ebbe az energetikai célú otthonfelújítási programba” – jelezte Palkó István.

Van még néhány módosítás, például a maximális futamidő a hitelrész esetében az eddigi 12 évről 15 évre emelkedik, és az egyes támogatható tevékenységeknek a köre is bővül.

Több más uniós forráshoz hasonlóan felerészben ez is egy kamatmentes kölcsön. Ebből a szempontból eltér a vidéki otthonfelújítási programtól, ahol kamattámogatást tartalmazó kölcsönről van szó, aminek a kamata 4-5 százalék körül alakul.

„A kamatmentes változatnak sokkal bonyolultabbak az adminisztratív elvárásai, mint a vidéki otthonfeljutási programnak, ezért gyakran előfordul az, hogy az igénybe vevők tanácsadó segítségére kényszerülnek. A másik programnál ilyenre általában nincsen szükség, hiszen jellemzően számlák, illetve vállalkozói szerződések benyújtásából áll csak az igénylés” – mondta Palkó István.

Többféle energetikai célú beruházásra igénybe vehető, a nyílászárócsere is ezek között van, de igénybe vehető a program hőszigetelésre, fűtés- vagy melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezeknek a kombinációira. Fontos azonban, hogy gázkazán telepítéséhez most már ez nem vehető igénybe, ezt az unió kizárta – emlékeztetett az elemző.

A kölcsönkérelmet a jelenleg futó programban 2025. január 20. óta lehet benyújtani, egészen 2027 márciusának a végéig, ez nem változott. Összesen 73 milliárd forint a keret. Erre lehet benyújtani az igényeket az MFB Pontokon.

„Az is újdonság, hogy kivették a személyes kritériumot, tehát úgy tűnik, hogy most már nem csak személyesen, hanem más módon is lehet igényelni ezt a támogatást, ennek részletei még nem ismertek” – hívta fel a figyelmet Palkó István.

Fontos változás még, hogy a maximális fajlagos költségek is módosultak, illetve kivitelezői regisztrációra eddig is szükség volt, egy meghatározott listán szereplő kivitelezők között lehetett választani. A kiírás alapján ezt is eltörölték, tehát szélesebb azoknak a kivitelezőknek a köre, akiknek a szolgáltatását igénybe lehet venni a támogatás lehívása során.

KAPCSOLÓDÓ HANG

24 ÓRA
