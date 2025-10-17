Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól

Magyarországon a primer energiafelhasználás 40 százaléka épületekhez kapcsolódik, ebből 33 százalék a lakóépületek energiafogyasztása, vagyis a lakossági energiafelhasználás elég nagy része az országos felhasználásnak. Ráadásul – mint az InfoRádióban Kasziba Levente, az MFB EU-üzleti igazgatóságának vezetője elmondta – elavultak a magyar lakások, illetve lakóházak, sok energetikai besorolása F kategóriába esik, ami azt jelenti, hogy legalább kétszeres energiát fogyasztanak egy korszerű épülethez képest; vagyis kettős cél hívta életre az Otthonfelújítási Programot:

csökkenjen az energiafogyasztás

korszerűsödjön az ingatlanenergetika.

A program uniós társfinanszírozással érhető el, már működik egy ideje, a tapasztalatok felhasználásával pedig folyamatosan finomhangolják, bővítik is; az eddigi maximum 6 millió forint és mellette 1 millió forintos önerős finanszírozási összeget, 5+5 millió, tehát 10 millió forintos finanszírozás plusz 500 ezer forintos saját erőssé alakították át. Az önerő így már csak 5 százalékos, ráadásul a támogatás felét – a 10 millióból 5 millió forintot – vissza sem kell fizetni, ha az előírt 30 százalékos energiamegtakarítást a háztartás eléri.

„Az eddigi négy célból két finanszírozási cél volt önállóan elérhető: ez a nyílászárócsere, illetve a szigetelés. Emellett most a használatimelegvíz-rendszer, illetve a fűtésrendszer is önállóan támogatható, tehát egyedül ezzel is lehet hozni a 30 százalékos megtakarítást. Ez utóbbiakhoz különböző extra kiegészítő termékek kerültek még bele a programba, rugalmasabb és nagyobb finanszírozást lehetővé tévő változásról beszélünk” – sorolta Kasziba Levente.

Vagyis most már önállóan, csak fűtéskorszerűsítésre is lehet támogatást igényelni, nem kell hozzá a szigetelést vagy a nyílászáró cserét – adott esetben újra – megcsinálni.

Viszont ami még nagyon fontos a fűtéskorszerűsítésnél, hogy kizárólag megújuló energiás rendszereket lehet létrehozni, vagyis elektromos energiával működőt vagy hőszivattyúsat, gázkazánt nem. Gyakorlatilag bárki részt vehet a programban lakossági ügyfélként, akinek 2007 előtt épült lakása, lakóépülete van – lakóház támogatása finanszírozható, társasház nem, viszont sorház és ikerház igen.

„Emellett pedig a kezességvállaláson kívül semmilyen egyéb feltételt nem kell teljesíteni, tehát bejelentett lakcímmel kell mindössze rendelkezni” – tette még hozzá Kasziba Levente.