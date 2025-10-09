Október 23. - Operatív törzs kezdte meg a szervezőmunkát

Megkezdte működését az október 23-ai nemzeti ünnep programjainak lebonyolításáért felelős operatív törzs - ezt Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár jelentette be közösségi oldalán.

"Mint mindig, most is azon dolgozunk, hogy biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk. Idén kétnapos ünnepre készülünk, mert 22-én délután-este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartjuk az ilyenkor szokásos megemlékezéseket. A fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol október 23-án 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök" - sorolta a programelemeket Kovács Zoltán.

Kovács Zoltán időközben a Facebookra kitette a Békemenet útvonalát és gyülekezési időpontját is, ez - a szervező CÖF bejelentése szerint - reggel 9 órakor gyülekezővel kezdődik a Komjádi uszoda és a Margit híd közötti területen, majd a menet a Margit hídon át, a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán haladva éri el a Kossuth teret, ahol az állami megemlékezést tartják.