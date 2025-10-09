ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Kovács Zoltán, az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, producer beszél a Fekete István életét feldolgozó, A bereki ember című dokumentumfilm díszbemutatóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2021. szeptember 20-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Október 23. - Operatív törzs kezdte meg a szervezőmunkát

InfoRádió

Kovács Zoltán több Facebook-bejegyzést is szentelt a bejelentésnek.

Megkezdte működését az október 23-ai nemzeti ünnep programjainak lebonyolításáért felelős operatív törzs - ezt Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár jelentette be közösségi oldalán.

"Mint mindig, most is azon dolgozunk, hogy biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk. Idén kétnapos ünnepre készülünk, mert 22-én délután-este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartjuk az ilyenkor szokásos megemlékezéseket. A fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol október 23-án 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök" - sorolta a programelemeket Kovács Zoltán.

Kovács Zoltán időközben a Facebookra kitette a Békemenet útvonalát és gyülekezési időpontját is, ez - a szervező CÖF bejelentése szerint - reggel 9 órakor gyülekezővel kezdődik a Komjádi uszoda és a Margit híd közötti területen, majd a menet a Margit hídon át, a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán haladva éri el a Kossuth teret, ahol az állami megemlékezést tartják.

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról
Izrael és az iszlamista Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról – jelentette be az amerikai elnök. Sok részlet még nem ismert, de Donald Trump szerint a túszokat várhatóan hétfőig engedik szabadon, Izrael pedig visszavonja csapatait és 2 ezer palesztin foglyot szabadon bocsájt.
 

Magyarázza a bizonyítványát a TIsza Párt az adatszivárgás ügyében

A Tisza Párt alelnöke szerint egy beépített ember okozhatta a párt mobilalkalmazásából történt adatszivárgást - írta a Mandiner. A A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta.
Az operavilág azonnal reagált: a Valuska három alkalommal újra a színen

 

Az EU nekimegy Olaszországnak, fontos jogot csavarna ki a kezéből

Az Európai Bizottság eljárást indít Olaszország ellen a banki felvásárlásokat korlátozó "aranyhatalmi" törvénye miatt, amely akadályozza az európai bankszektor konszolidációját.

Kvíz: Jártál már Tatabányán? Ezekre a kérdésekre csak egy tősgyökeres helyi tudja a helyes választ

Jártál már Tatabányán, netalántán te is itt élsz? Ha úgy hiszed, mindent tudsz a Dunántúl híres vármegyeszékhelyéről, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod!

Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that could bring ceasefire and hostage release

Trump's Middle East envoy, Steve Witkoff, and his son-in-law Jared Kushner, have arrived in Israel ahead of the expected approval of the deal.

