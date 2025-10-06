Szakértők figyelmeztetnek, óvatosan, mihez nyúlunk a hazai erdőkben

Beindult végre az őszi gombaszezon: a hazai erdőkben már javában terem a vargánya, bőségesebben a rizike, a tinóru, a nyálkásgomba és az őzláb, ám a mögöttünk álló csapadékos időszak kedvező feltételeket teremtett a „fehér galléros gyilkos”, vagyis a gyilkos galóca növekedéséhez is – írja a HellóVidék, hozzátéve, hogy ez a fajta okozza a halálos gombamérgezések túlnyomó többségét.

A gyilkos galócával az az egyik legnagyobb probléma, hogy az orvostudomány a mai napig nem tudott hatékony ellenszert találni a mérge ellen, így a halálozási arány is jelentős. Az egyetlen biztos módszer a megelőzés, vagyis a mérgezés elkerülése – ami csak úgy lehetséges, ha a gombát alaposan megismerjük.

A gyilkos galóca (Amanita phalloides) mérgező amatoxinokat tartalmaz, amelyek halálosak lehetnek, mivel lassan halmozódnak fel a májban, és a legsúlyosabb tünetek csak napokkal a fogyasztás után jelentkezhetnek.

A korai felismeréssel és megfelelő kezelés mellett azonban akár 90 százalékban túl lehet élni a mérgezést, amely intenzív intravénás folyadékpótlással kezelhető.

A gyilkos galóca különösen veszélyes, mert fiatal korában könnyen összetéveszthető ehető fajokkal, például a szalmagombával vagy a pöfeteggombával. Bár más gombafajok, mint a Galerina és a Lepiota is termelnek amatoxinokat, ezek kevésbé okoznak halálesetet, mivel könnyebben megkülönböztethetők az ehető gombáktól.

A szombathelyi piac külön videót készített a mérgező gomba felismeréséről, Fiedler Rita gombaszakellenőr rövid videóban mutatja be Magyarország legmérgezőbb gombafaját:

Aranyszabály, hogy a gombaszedőknek mindig érdemes követni a „3F szabályt”: fehér lemezek, fehér hús, fehér gallér és bocskor.

Azonban bizonytalanság esetén soha nem szabad elfogyasztani az erdei gombát, érdemes inkább szakértőhöz fordulni.

A legfontosabb figyelmeztető jelek, amikre érdemes odafigyelni:

Kalap: zöldes, olajzöld vagy barnás árnyalatú, sima, fényes.

Lemezek: fehérek, sűrűn állók, a tönkhöz nem nőnek hozzá.

Tönk: fehér, hosszú, a tövénél gumószerű, bocskorszerű burokmaradvánnyal.

Gallér: fejlett, hártyás.

Bocskor: zsákszerű, a tönk alján található.

A talált gombák bevizsgáltatásához már interaktív térképet is segítségül hívhatnak a hobbigombászok, amely megmutatja, hogy a közelünkben hol érhető el szakértői vizsgálat. A térképen nem csupán a helyszínek láthatók, hanem a szakellenőrök elérhetőségei is, így akár rögtön fel is lehet hívni őket.