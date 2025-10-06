ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 6. hétfő
Nyitókép: Facebook

Felszabadult a Rákosrendező – videó

Infostart / MTI

Befejeződtek a vágányzári munkák, és az előírt utószabályozások Rákosrendező állomásnál, így hétfőtől az érintett szakaszokon megszűntek a lassújelek, és a korábbi sebességkorlátozások - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán.

Kiemelte, a vonatok mostantól akár 80 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a korábbi 20-40 kilométer/óra helyett.

Ez különösen a Szegedi úti átjárónál jelent nagy változást, a vonatok gyorsabban érkeznek, a féktávolság megnőtt, ezért a szabálytalan átkelés jelentősen növeli a baleseti kockázatot. A biztonságos átkelés feltételei továbbra is változatlanok, csak felnyitott sorompónál, fehéren villogó lámpánál keljenek át - tette hozzá.

Felidézte, az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos baleset az átjárókban, minden esetben a figyelmetlenség, vagy a szabályszegés vezetett tragédiához. Idén eddig 42 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 13 ember vesztette életét.

A közlekedésbiztonság a közös ügy. Ne kockáztasson senki - még másodpercnyi türelmetlenség is végzetes lehet - írta Hegyi Zsolt.

Felszabadult a Rákosrendező – videó

máv

rákosrendező

hegyi zsolt

