Felszabadult a Rákosrendező – videó

Kiemelte, a vonatok mostantól akár 80 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a korábbi 20-40 kilométer/óra helyett.

Ez különösen a Szegedi úti átjárónál jelent nagy változást, a vonatok gyorsabban érkeznek, a féktávolság megnőtt, ezért a szabálytalan átkelés jelentősen növeli a baleseti kockázatot. A biztonságos átkelés feltételei továbbra is változatlanok, csak felnyitott sorompónál, fehéren villogó lámpánál keljenek át - tette hozzá.

Felidézte, az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos baleset az átjárókban, minden esetben a figyelmetlenség, vagy a szabályszegés vezetett tragédiához. Idén eddig 42 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 13 ember vesztette életét.

A közlekedésbiztonság a közös ügy. Ne kockáztasson senki - még másodpercnyi türelmetlenség is végzetes lehet - írta Hegyi Zsolt.