Huszonöt éve, 2000. október 2-án kezdte meg működését Magyarország első és egyetlen hírrádiója, az InfoRádió. A csatorna legismertebb műsora az Aréna, az ország egyik legtöbbet idézett rádióadása, amely minden hétköznap jelentkezik. Az interjúk nemcsak a 88,1 MHz-es frekvencián hallhatók este hat órától, hanem visszahallgathatók itt az Infostarton is, valamint a többségük videón is elérhető az InfoRádió–Infostart YouTube-csatornáján is.

A csaknem egyórás interjúműsorból az elmúlt negyed évszázadban összesen 8227 készült, és az alábbi listából az is kiderül, hogy ki volt az a 2187 ember, aki a 2000-es indulás óta vendége volt az InfoRádió Aréna című adásának.