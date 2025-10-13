Jön Enyedi Ildikó provokatív filmje

A német-francia-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert alkotás párhuzamot von növény és ember kapcsolata között - olvasható az MTI-hez elküldött hétfői tájékoztatóban.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje premier előtt lesz látható a II. Budapest International Film Festivalon (BIFF) október 28-án a Corvin moziban. A nézők október 31-én találkozhatnak is Enyedi Ildikó rendezővel, aki a BIFF HUB-on Scott Barley skót kísérleti filmes alkotóval beszélget majd.

Ezt követően november 9-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik az alkotást. Ezt közönségtalálkozó követi Enyedi Ildikó rendezővel.

November 13-án Békéscsabán a Center Moziban, Szentendrén a P'art Moziban és Győrött a Rómer Házban lesz látható premier előtt a film. November 14-én Miskolcon az Uránia-Béke Moziban, Nyíregyházán a Krúdy Moziban, Debrecenben az Apolló Moziban, a Kecskeméten az Otthon Moziban, míg Szegeden a Belvárosi moziban, Szolnokon a TISZApART Moziban, Szombathelyen az AGORA Savaria Filmszínházban, Pécsett az Apolló Moziban, Székesfehérváron a Barátság Moziban, valamint Veszprémben a FOTON Audiovizuális Centrumban vetítik majd a díjnyertes alkotást.

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén, magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek, és épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők - olvasható a tájékoztatóban.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket többek között Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

Egy kritikus azt írta, hogy a film „gyönyörű, megfoghatatlan, és tele van provokatív részletekkel az élet természetéről és a benne elfoglalt helyünkről”.