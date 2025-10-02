ARÉNA - PODCASTOK
Huszonöt éves lett az InfoRádió

InfoRádió

25 év, több mint 750 ezer hír, 450 ezer hanganyag, 8227 Aréna-adás, valamint számos szakmai elismerés a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig: negyed évszázaddal ezelőtt, 2000. október 2-án kezdte meg a műsorszolgáltatást Magyarország első és azóta is egyetlen hírrádiója, az InfoRádió.

Az első. Az egyetlen. 25 éve. 2000. október 2-án szólalt meg először az InfoRádió, amely új műfajt honosított meg a magyar médiában: a hírrádiózást. Magyarország első és egyetlen hírrádiója abban talán a nemzetközi mezőnyben is egyedi, hogy a közszolgálati jellegű hírszolgáltatást kereskedelmi alapon valósítja meg.

Huszonöt éve a budapesti 95,8 MHz-es csatornán szólalt meg az InfoRádió, és működésének első 12 évében ezen a fővárosi frekvencián volt hallható, 2012 szeptembere óta pedig Budapesten és környékén a 88,1 MHz-es frekvencián érhető el, de a vételkörzetet globálissá növelve egyre többen hallgatják a „tárgyilagosság szerethető” mottóval működő adását országhatáron belül és kívül az interneten is. Az InfoRádió 2024-ben megnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH) által a Budapest 88,1 MHz-es közösségi körzeti rádiófrekvencia használatára kiírt médiaszolgáltatási pályázatot, a jogosultság újabb tíz évre szól, és további hét esztendőre meghosszabbítható.

Az InfoRádió az elmúlt negyed évszázadban állandó szereplő lett a hazai médiapiacon, és a folyamatosságot jelképezik az alkotók is: már az indulás napján a rádió munkatársa volt a ma is hallható műsorvezetők és hírszerkesztők közül Exterde Tibor, Tancsa Emma és Juhász Gabriella, de a műsort készítő stáb állandóságát jelzi, hogy a szerkesztőség 15 alapembere már legalább húsz éve az InfoRádióban dolgozik.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az InfoRádió az üzleti és politikai döntéshozók megbízható és releváns hírforrása tudott maradni ennyi év és negyed évszázad összes gazdasági-társadalmi változása alatt is. Nap mint nap arra törekszünk, hogy akinek az életéhez, munkájához hírre és információra van szüksége, az továbbra is innen tájékozódjon” – mondta az évforduló kapcsán Módos Márton, a társaság vezetője.

Az eltelt 25 évben megszámolhatatlan hazai és nemzetközi eseményről és történésről, választási kampányokról és eredményekről, gazdasági válságokról és tudományos felfedezésekről, világra szóló magyar sportsikerekről és az országot megrázó katasztrófákról is beszámolt a rádió, de a negyed évszázadnak vannak érdekes számai is. Az InfoRádió első 25 éve az adatok tükrében:

  • 9131 adásnap
  • 219 144 óra adásidő
  • 8227 Aréna-interjú
  • több mint 450 000 hanganyag (interjú, tudósítás, összefoglaló)
  • és 558 100 hírblokkban
  • több mint 750 000 hír

Az InfoRádió 25 év után is egyedi hírforrás: negyedóránkénti gyors, hiteles, releváns és megbízható hírszolgáltatás mellett a közélet legfontosabb és legfrissebb információit helyszíni tudósításokkal, interjúkkal, rendkívüli híradásokkal, illetve az esti műsorsávban és a hétvégén magazinműsorokkal, podcastokkal egészíti ki.

A hírrádiós karakterben fontos elem, hogy a reggel hat és este hat közötti 12 órás „gördülő hírfolyamban” egyetlen anyag, tudósítás, interjú sem lehet hosszabb 3 percnél. Egyedi szolgáltatás a rendkívüli híradás is: a hírrádió azonnal megszakítja a tervezett adásrendet, ha különleges esemény történik, és erről tudósítja a hallgatókat. Az InfoRádió abban is egyedülálló a magyarországi kereskedelmi alapon működő rádiók között, hogy egyáltalán nem sugároz zenét, kvízműsort vagy hasonló szórakoztató tartalmat.

A többi politikai-közéleti sajtóorgánumtól az is megkülönbözteti, hogy az InfoRádió a tárgyilagos hírközlésre szorítkozik, és nem közöl saját véleményt vagy szerkesztőségi kommentárt. Legismertebb műsora, az Aréna című egyórás beszélgetés az ország egyik legtöbbet idézett rádióadása. Az interjúkat a már csaknem 62 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornán is elérhetik az érdeklődők.

A 25 éves InfoRádió műfajteremtő tevékenységét számos egyéb elismerés mellett többször díjazták Superbrand címmel, 2008-ban Joseph Pulitzer-emlékdíjjal, 2013-ban pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki, munkatársai pedig számos más, hasonlóan rangos elismerést nyertek el.

Az InfoRádió készítői 2018-ban, a „tárgyilagosság olvasható” mottóval indították el az infostart.hu internetes hírportált is, amely amellett, hogy szintén egyedi, tárgyilagos hírszolgáltatást nyújtó szereplője az online hírpiacnak, a folyamatosan frissülő hangtárában elérhetővé teszi az InfoRádió hanganyagait és podcastjait is.

A nléhány hete a magyar nyelvű rádiózás indulásának közelgő 100. évfordulója alkalmából készülő interjúsorozat legfrissebb részében Magyarország első és egyetlen hírrádiójának három alapító tagja, Tancsa Emma vezető hírszerkesztő, Exterde Tibor műsorvezető és Módos Márton ügyvezető-főszerkesztő beszélt az InfoRádió elmúlt 25 évéről, céljairól és terveiről is.

25 év, több mint 750 ezer hír, 450 ezer hanganyag, 8227 Aréna-adás, valamint számos szakmai elismerés a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig: negyed évszázaddal ezelőtt, 2000. október 2-án kezdte meg a műsorszolgáltatást Magyarország első és azóta is egyetlen hírrádiója, az InfoRádió.
