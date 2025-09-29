Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

A kormány tagjai és a kormánypártok képviselői egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek az elmúlt napokban a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban – közölte közösségi oldalán a Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezető-helyettese. A gyanú szerint az intézmény vezetője egy évtizeden keresztül állhatott „nem megengedett kapcsolatban” több intézetis lánnyal, és szolgáltathatta ki a rá bízott gyermekeket az erre kiépült kör tagjainak, állítólag úgy, hogy közben a rendőrség nyomozott utána. Juhász Péter, az egykori Együtt párt elnöke YouTube-csatornáján egy hangfelvételt mutatott be, amely szerint egy bizonyos „Zsolti bácsi”, aki vezető politikus, az ózdi gyermekotthonba járt ugyancsak bűnös ügyben. A botrányról – amiről Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy nincs köze hozzá egyetlen kormánytagnak vagy kormánypárti politikusnak sem – itt olvashatnak részletesebben.

Arató Gergely Facebook-oldalán közölte: bead egy írásbeli kérdést Semjén Zsoltnak, amelyben megkérdezi tőle, hogy ő mond-e igazat vagy Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón úgy fogalmazott: büntetőügyről van szó, ahogy azt Tuzson Bence igazságügyi miniszter is megerősítette. Gulyás Gergely hozzátette: az ügyben nincs kiskorú sértett és elkövető sem, de van külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. A DK frakcióvezető-helyettese ígérete szerint azt is megkérdezi Semjén Zsolttól, hogy neki miniszterelnök-helyettesként honnan és milyen információi vannak az ügyről.

Az ellenzéki párt országgyűlési képviselője Gulyás Gergelynek is ír egy hivatalos levelet, és neki is ugyanazt a kérdést teszi fel, mint Semjén Zsoltnak. Továbbá arra is választ vár tőle, hogy ha a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem ebben a konkrét ügyben tart nyomozás tíz éve a Szőlő utcai javítóintézetben, akkor milyen más nyomozás zajlik jelenleg.

Arató Gergely közölte: Orbán Viktorhoz is kérdéseket intéz majd, akitől megkérdezi, hogy ha kiderül, hogy a „két minisztere közül valamelyik hazudik, akkor lemondatja-e azt a minisztert, aki egy ilyen fontos ügyben teljesen nyilvánvalóan valótlanságot mondott a közvéleménynek”. A DK politikusa nem érti azt sem, hogy Tuzson Bence „miért mond mást, mint amit a rendőrség közölt ugyanerről az ügyről”. Arató Gergely úgy véli, ezek nagyon fontos kérdések, és szerinte ki kell deríteni az igazságot.

Mint mondta, kikér majd a legfőbb ügyésztől minden információt az ügyben, amire megítélése szerint szükség van. „Elfogadhatatlan, hogy a kormány tagjai összevissza hazudoznak a Szőlő utcai ügyben. Elfogadhatatlan, hogy egymásnak ellentmondó információkat közölnek, mint ahogy az is, hogy nem mondják el a valóságot” – mondta a DK frakcióvezető-helyettese.

Dobrev Klára szerint félelem és kiszolgáltatottság uralkodott el

A DK elnöke pénteken Újpesten ismertette pártjának programját a gyermekvédelemről, a nyugdíjrendszerről, a családtámogatásokról és az igazságos adórendszer létrehozásáról. Dobrev Klára azonban ezek közül a gyermekvédelem ügyét nevezte a legfontosabb megoldandó feladatnak. Azt gondolja, növelni kell a gyermekjogi képviselők számát, és fel kell készíteni a pedagógusokat arra, hogy észrevegyék a jeleket, amikor egy gyerek bajba kerül. Szerinte ez azért szükséges, mert az ilyen helyzetekben a gyerekek nem úgy reagálnak, mint a felnőttek.

Dobrev Klára úgy véli,

a feljelentési kötelezettségnek minden olyan személyre kell vonatkoznia, aki gyerekekkel foglalkozik, és ha bűncselekményt lát, azonnal jeleznie kell.

Hozzátette: meg kell erősíteni a rendőrségen és az ügyészségen az illetékes osztályokat. Mint fogalmazott, „egészen elképesztő, hogy miközben olyan bűncselekmények derülnek ki, mint amilyenek a Szőlő utcai történések, addig az állam, amely képtelen volt megvédeni a gyerekeket, egyetlenegy dolgot csinál miniszterelnökével a fején, merthogy a fejétől bűzlik mindig a hal, csak saját magát mentegeti”. Dobrev Klára azonnali válaszokat és felelősségre vonásokat követel. „Ehelyett csak megpróbálják magukat kimosdatni” – jegyezte meg a kormányzatra utalva a DK elnöke.

Dobrev Klára megismételte, hogy tízmillió forint nyomravezetői díjat ajánl fel a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések leleplezőinek. A politikus az ezzel kapcsolatban azt tapasztalja, hogy az érintett, bántalmazott gyerekek, akik közül sokan már felnőttek, azt érzik, magukra hagyták őket. „Félnek elmondani, mi történt velük. Úgy érzik, nincs senki, aki megvédené őket, mert ma Magyarországon az áldozatvédelmi rendszer sem működik. Az Orbán-rendszer lebontása utáni első napon erkölcsi feladatunk, hogy a gyermekvédelem rendszerét rendbe tegyük” – tette hozzá Dobrev Klára.

Rogán Antal: gőzerővel dolgozunk azon, hogy elhárítsuk a támadásokat

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a hét végén a Mandiner Hotel Lentulai című műsorának volt a vendége, és a beszélgetésben szóba került sok minden más mellett a Szőlő utcai ügy is. A múlt héten a parlamentben utasította vissza az intézmény letartóztatott vezetője kapcsán megfogalmazott gyanúsítgatásokat Semjén Zsolt. Rogán Antal az interjúban választ adott arra is, miért nem tapsolta meg a miniszterelnök-helyettes felszólalását. Úgy fogalmazott, hogy közben inkább az ellenfeleiket nézte, és elborzadva tapasztalta, mit műveltek.

„Amikor ott láthatólag mindenki azon tobzódott teljes örömben, hogy »na végre, akkor most még többet beszélhetünk majd erről«. Én ettől voltam elborzadva. Ezt néztem, mert tudtam, hogy ezt fogják csinálni, és természetesen ezt is csinálták utána” – mondta a miniszter.

Rogán Antal – akinek a minisztériuma a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is irányítja – az ügy politikai hátteréről is beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy

vannak olyan titkosszolgálati akciók, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy „a magyar kormányt lejárassák, illetve megbuktassák”.

Úgy véli, azt sem nehéz kitalálni, hogy ez kiknek áll az érdekében. Megítélése szerint az ukrán titkosszolgálatnak is lehet ilyen törekvése. Arról is beszélt, hogy tájékoztatták a fejleményekről a Nemzetbiztonsági Bizottságot.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint az ukrán titkosszolgálatnak „kidolgozott terve van arra, hogyan járassa le a magyar nemzeti kormányt, mert nekik az az érdekük, hogy legyen egy új kormány, amelyik nem áll útjában Ukrajna európai uniós csatlakozásának”. Mint fogalmazott, az ukrán vezetés ezt „már nem is nagyon rejti a véka alá, politikailag is elmondja, és tesz is érte”.

A beszélgetésben úgy fogalmazott, partnerük is van ebben. Mint mondta, az egyik nem európai uniós ország titkosszolgálatáról van szó, amelyik nem Európában végzi a tevékenységét. Rogán Antal nem akarta megnevezni ezt az országot, de szerinte nem nehéz kitalálni, melyikről lehet szó. „Két komoly erő dolgozik ellenünk, és egyetlen céljuk van: megbuktatni a magyar kormányt bármiféle rágalomhadjárattal. Azért, mert

tudják, hogyha jön egy Tisza-kormány, akkor Ukrajna uniós csatlakozása előtt szabad az út. Gőzerővel dolgozunk azon, hogy lehetőség elhárítsuk a támadásokat”

– tette hozzá.

Rogán Antal megerősítette: jogi eljárásokat indítanak azok ellen, akik a fent említettek céljából valótlan állításokat fogalmaznak meg a magyar kormánnyal szemben. Ennek érdekében egy jogi csapat jön létre, amelynek munkáját az igazságügyi miniszter fogja koordinálni.