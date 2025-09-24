Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

A Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések kivizsgálása és a gyermekek védelme érdekében

szükséges intézkedésekről című kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben – írja a hvg.hu. Ebben Orbán Viktor „a közelmúlt eseményeire tekintettel” felhatalmazza Tuzson Bence igazságügyért felelős minisztert, hogy a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet „vezetőjével összefüggő büntetőeljárás és egyéb visszaélések ügyét teljes körűen vizsgálja ki”.

A miniszter így a folyamatban levő büntetőeljárással kapcsolatos „minden ügyiratot, adatot, tényt megismerhet”, iratokba betekinthet és a vizsgálata eredményéről, adatokról, tényekről tájékoztathatja is a kormányt, valamint a nyilvánosságot. Ahogy írják, „a kormány elkötelezett a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények és visszaélések felszámolása iránt, ezért biztosítani kell a teljeskörű transzparenciát”.

Tuzson Bence: nem fér kétség a miniszterek ártatlanságához

„A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyben” – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter az ügyről szóló vizsgálati jelentésének főbb megállapításait ismertetve, szerdán közzétett Facebook-videójában.

Arról beszélt, hogy a kormány megbízásából jelentést készített a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról. A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, továbbá „minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hangsúlyozta Tuzson Bence.

Tuzson szerint külföldi titkosszolgálati szál is felmerült

„Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerült. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük. A jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni” – mondta az igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence ezután nyilvánosságra is hozta a jelentést Facebook-oldalán. Az iratban, amely az alábbi bejegyzésben elolvasható, egyebek mellett az szerepel, hogy a fiúk javítóintézeti ellátását végző Szőlő utcai intézet vezetőjével szemben büntető eljárás zajlik, az ebben eddig feltárt adatok alapján fiatalkorú személy sem sértettként sem elkövetőként nem érintett. A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben azért indult eljárás, mert az intézetben több nagykorú, huszonéves nőt alkalmazott, akik a gyanú szerint az ő tudtával vagy szervezésében prostitúciós tevékenységet folytattak, amiből az igazgató anyagi hasznot húzhatott – áll a szövegben.

A nyilvánosságra hozott dokumentum szerint "a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével kapcsolatos ügy alapjául egy átfogó, a bűncselekmény alapos gyanúját felvető, titkos információgyűjtést is magában foglaló eljárás szolgált." Az irat tartalma szerint sem az ügy feltárása, sem a folyamatban lévő büntetőeljárás során sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.