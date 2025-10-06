Juhász Péter után újabb youtubernél tartottak házkutatást a rendőrök, ő egy gyilkossági ügyről beszélt – közölte az RTL Híradó alapján az Index.

Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése miatt a múlt héten rendőrök jelentek meg Káncz Csaba otthonában, és lefoglalták a számítógépét, majd a héten ügyészek foglalták le Juhász Péter számítógépét és mobiljait is.

Pénteken rendőrök jelentek meg egy másik youtubernél is, a lapok szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Váradi Paszkálnál is adathordozókat, telefont foglaltak le. A neki átadott határozatban az szerepel, hogy „nagy nyilvánosság előtt jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt” nyomoznak.

"Csináltam egy videóinterjút Juhi Zsolt bácsis felvétele után. Ez egy tíz évvel ezelőtt meggyilkolt prostihoz kötődik, akit annak idején kapcsolatba hoztak egy magas rangú kormánypárti politikussal. Lényegében az apja ebben az interjúban megnevezte ezt a személyt. Ennek kapcsán pár nappal később valamilyen magyar kormányzati szerv letiltotta ezt a videót YouTube-ról, nem törölték, hanem az elérését korlátozták Magyarországon" – mondta Váradi Paszkál.