Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó percről percre

2025.09.25. 10:11 Nemzeti konzultáció - Mit válaszolna Donald Trump az orosz energialeválásra? Gulyás Geregly: őt kell megkérdezni. De világosan megértette a magyar szempontokat.

2025.09.25. 10:10 Kérdések... ...válaszok.

2025.09.25. 10:05 Beruházások Vitályos Eszter: Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztése (30 km vágány épült), a menetidő jelentősen csökken 7-8 perccel, a nemzetközi vonatok Békéscsaba és Arad között 30-40 perccel gyorsulnak. Továbbá: ipari beruházás is történt Békéscsaba térségében, szingapúri alapanyaggyár települ ide. Három beruházás itt 2500 új munkahelyet teremt, az állam 49 milliárd forinttal támogatta. Miskolcon üzemet adtak át, 1,1 milliárd forinttal támogatta a 9 milliárdos beruházást. Legénden energetikai korszerűsítés történt. Ajkán 700 millió forintból 4 új híd épült, 3 gyalogos, egy autóforgalmi. Új bölcsődék is épültek több településen, bő egymilliárd forint értékben.

2025.09.25. 10:03 Fegyvertartás Gulyás Gergely: semmilyen rendezvényre nem lehet fegyvert vinni. Ez felelőtlenség is. Gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény esetén bűncselekmény is.

2025.09.25. 10:02 EP, mentelmi ügyek Gulyás Gergely: a mentelmi jog nem a közvádas bűncselekmények fedezésére szolgál. Világosan látszik, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amelyben egy közvádas bűncselekményben a Tisza Párt elnöke nem kell, hogy feleljen. Ez a politikában nem engedhető meg. Brüsszelnek a kitartottja tehát Magyar Péter, szabad döntésre lehetősége tehát nincsen.

2025.09.25. 10:00 Szőlőkabóca Gulyás Gergely: a borászatra veszélyt jelent az aranysárgaságot okozó amerikai szőlőkabóca. 19-ből 13 vármegye érintett. 2013-ban kimutatták a fertőzést, de most tömeges, és rohamosan terjed. Kivégezni csak a szőlő kivágásával lehet. 800 millió forintot biztosítunk drónos felderítésre, 1,7 milliárdot pedig őszi és tavaszi permetezésre. A hegyközségek is extra támogatásra számíthatnak, milliárdos mértékben. A fertőzés emberre nem veszélyes. A kártalanításról is tárgyal a kormány, külön döntés lesz.

2025.09.25. 09:57 Szőlő utcai gyermekotthon Gulyás Gergely: büntetőügyről van szó, erről Tuzson Bence igazságügyi miniszter adott tájékoztatást. Az ügyben nincs kiskorú sértett és elkövető sem. De van külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. Senki semmilyen bűncselekményt gyermekek sérelmére ebben az eljárásban nem követett el. Szervezett akció zajlik. Aki pedofilbűncselekményt követ el, évtizedekre börtönbe kerül. Ellenzem a halálbüntetést, de ha bármilyen területre megfontolandónak tartanám, az ez. Minden egyes esetben a vádakat meg kell vizsgálni.

2025.09.25. 09:54 Hathavi fegyverpénz Gulyás Gergely: mindenki megkapja idén, aki korábban is, plusz a határvadászok és a tisztjelölt hallgatók is.

2025.09.25. 09:52 IMF-jelzés Gulyás Gergely: A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a magyar GDP 4 százalékába kerülne, ha EU-szerte leállítanák az orosz földgázszállítást. Az IMF egy frissen megjelent tanulmányban vizsgálta a magyar energiaellátás és versenyképesség helyzetét. A kutatás legérdekesebb része egyértelműen az energiaellátásról szól. Régóta világos, hogy a brüsszeli vezetés folyamatos nyomást gyakorol hazánkra ebben a kérdésben. Magyarország jövője szempontjából, a rezsicsökkentésért és az energiabiztonság szempontjából fontos a gazdasági kapcsolat fenntartása Oroszországgal. Ezt Orbán Viktor Donald Trumppal részletesen is ismertette szerdán.

2025.09.25. 09:47 A családtámogatások rendszere Gulyás Gergely: már nem segély-, hanem munkaalapú a támogatási rendszer. Egy kulcsos az adórendszer, a több gyermek, kevesebb adó is igaz. 70 ezerre növeltük a bölcsődei férőhelyek számát, 4-szer több településen van bölcsőde, mint 2010-ben. 1,2 millióan kapnak ingyentankönyvet, rengetegen ingyenes étkezést is. A babaváróval és a falusi csokkal 350 ezer család kapott saját otthon megteremtéséhez segítséget. A gyermekek után járó adókedvezmény megduplázása is megtörtént.

2025.09.25. 09:44 Otthon Start - friss számok Gulyás Gergely: a kapcsolattartás a bankokkal folyamatos. A kereslet nem csökken, beállt a napi ezres igénylői szám, három hete. 15 ezer fölött van a száma azoknak, akik a hitelt igényelték. Területileg már nem egyenletes az igénylés, a nagyobb városokban többen igényelnek.