Elemzés: tör előre a magánegészségügy, de már nem sokáig

A KSH és az Eurostat friss adatai alapján készített összegzést a hazai egészségügyi ellátórendszerről a GKI Gazdaságkutató Zrt. Török Miksa, a GKI gyakornok kutatója az InfoRádióban elmondta, Magyarországon a háztartások közvetlen hozzájárulása az egészségügyi költésekhez magasabb az EU-s átlagnál.

„Ha belevesszük az egészségpénztárakat és a háztartások közvetlen hozzájárulását, akkor az egészségre költött összegnek közel 30 százalékát költjük saját forrásból. Az elköthető jövedelem százalékát tekintve is ez régiós szinten magasnak számít” – mutatott rá.

Magyarországon az egy főre vetített egészségügyi kiadások nagyon alacsonyak, az egyik legalacsonyabbak az Európai Unión belül a 2023-as adatok alapján, talán csak Romániában alacsonyabbak. Török Miksa az okokat is igyekezett megvilágítani: „Az állam alacsonyabb egészségügyi hozzájárulása okozhatja azt, hogy magasabb a háztartások közvetlen hozzájárulása, illetve feltehetőleg az állampolgárok, amikor nagy a várólista, elmennek a magánegészségügybe, hogy ezekhez az ellátásokhoz gyorsabban hozzáférjenek. A magánegészségügyi szektor az elmúlt időszakban nőtt, de most úgy látszik, hogy a következő időszakban nem fog ennyire dinamikusan nőni, inkább stagnálni fog.”

A jövőben elsősorban az állami és a magánforrások közötti egyensúly alakulása befolyásolhatja az egészségügyi szektor fenntarthatóságát és fejlődési lehetőségeit.