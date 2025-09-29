ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Doctor in hospital background with copy space. Healthcare and medical concept.
Nyitókép: NanoStockk/Getty Images

Elemzés: tör előre a magánegészségügy, de már nem sokáig

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Török Miksa, a GKI gyakornok kutatója az InfoRádióban elmondta, Magyarországon a háztartások közvetlen hozzájárulása az egészségügyi költésekhez magasabb az EU-s átlagnál, ennek számos összetevője van.

A KSH és az Eurostat friss adatai alapján készített összegzést a hazai egészségügyi ellátórendszerről a GKI Gazdaságkutató Zrt. Török Miksa, a GKI gyakornok kutatója az InfoRádióban elmondta, Magyarországon a háztartások közvetlen hozzájárulása az egészségügyi költésekhez magasabb az EU-s átlagnál.

„Ha belevesszük az egészségpénztárakat és a háztartások közvetlen hozzájárulását, akkor az egészségre költött összegnek közel 30 százalékát költjük saját forrásból. Az elköthető jövedelem százalékát tekintve is ez régiós szinten magasnak számít” – mutatott rá.

Magyarországon az egy főre vetített egészségügyi kiadások nagyon alacsonyak, az egyik legalacsonyabbak az Európai Unión belül a 2023-as adatok alapján, talán csak Romániában alacsonyabbak. Török Miksa az okokat is igyekezett megvilágítani: „Az állam alacsonyabb egészségügyi hozzájárulása okozhatja azt, hogy magasabb a háztartások közvetlen hozzájárulása, illetve feltehetőleg az állampolgárok, amikor nagy a várólista, elmennek a magánegészségügybe, hogy ezekhez az ellátásokhoz gyorsabban hozzáférjenek. A magánegészségügyi szektor az elmúlt időszakban nőtt, de most úgy látszik, hogy a következő időszakban nem fog ennyire dinamikusan nőni, inkább stagnálni fog.”

A jövőben elsősorban az állami és a magánforrások közötti egyensúly alakulása befolyásolhatja az egészségügyi szektor fenntarthatóságát és fejlődési lehetőségeit.

